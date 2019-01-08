【港珠澳大橋】粵港跨境私家車　2月底起免手續往返珠海口岸

運輸署今日（8日）宣布，將分兩階段讓現時持有常規配額及有效「封閉道路通行許可證」行走落馬洲（皇崗）、文錦渡、沙頭角，以及深圳灣口岸的粵港跨境私家車，免手續試用大橋往返珠海口岸，試用期暫時為兩年，惟有關安排不適用於經大橋往返澳門口岸。

分兩階段開始試行 屬落馬洲配額車先行

運輸署今（8日）宣布，將分兩階段讓持有常規配額行走其他陸路口岸的粵港跨境私家車免手續試用大橋往返珠海口岸。 第一階段是持有常規配額行走落馬洲（皇崗）、文錦渡及沙頭角口岸的粵港跨境私家車，試用期為今年2月25日至2021年2月24日。第二階段是持有常規配額行走深圳灣口岸的粵港跨境私家車，試用期為今年4月29日至2021年4月28日。

運輸署又提及，將分別於1月21日及3月25日開始，陸續發出「批准信」予適用於第一及二階段試用大橋安排的相關口岸「許可證」持有人。而粵港兩地政府會因應屆時大橋的車流及兩地口岸和連接路情況等因素，決定兩年試用期後的安排。

只適用往返珠海口岸 使用澳門口岸需另申請

運輸署指，有關粵港跨境私家車配額持有人在使用大橋香港口岸時，須持有原獲批口岸的有效「許可證」及帶備運輸署發出的「批准信」，有關試用大橋安排只適用經大橋往返珠海口岸。若市民要駕駛私家車經大橋往返澳門口岸，有關車輛須持有往來澳門的大橋私家車常規配額及港澳當局發出的有效牌證，或已辦理「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」的牌證及手續。