【巴士車禍檢討】陳帆預告巴士公司或再申請加價　否認資助是獎勵

政府今（8日）日公布長逾200頁由「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」撰寫的報告，當中在16個範疇提出共45項建議，而不少改善措施是由政府資助，令人質疑是「無懲罰反有獎勵」；同時，運輸及房屋局局長陳帆指，雖然現時批准了新巴城巴的加價申請，但預期巴士公司需改善現有的裝設，故日後或會再提出加價申請。

陳帆稱，批准了加價後相信兩巴的財務狀况可得到紓緩，但預期仍會錄得虧損。（張浩維攝）

委會員在上月底向特首林鄭月娥提交報告，政府今（8日）日公布長逾200多頁的報告建議書。陳帆又在會上提到，行會已審批新巴城巴的加價申請，他稱兩巴已錄得虧損，而隨着委員會建議，需要更換巴士設備，及加裝各種安全設備，以及落實改善車長待遇等措施，他相信會令巴士公司的營運成本上升。

被質疑對巴士公司「無懲罰反有獎勵」

不過，委員會的報告指，運輸署將設小數額的基金，考慮不同的資助方案，以鼓勵巴士營辦商採用新的安全科技，令人質疑對巴士公司是「無懲罰反有獎勵」。陳帆表示，如要巴士公司全資負責加裝安全設施，無疑是會造成加價壓力，加上，若然巴士公司早已錄得虧損，政府不會希望市民承擔後果，故此是會考慮提供資助。

巴士駕駛安全是近年社會關心的議題。(盧翊銘攝)

陳帆稱，批准了加價後相信兩巴的財務狀况可得到紓緩，但預期仍會錄得虧損，加上巴士公司需增聘司機及改善待遇，認為兩巴日後或會再提出加價申請，但他強調未來會按既定機制考慮新的加價申請。

另外，運房局副秘書長蔡傑銘補充，兩巴已經10年無加價，以及今年已錄得虧損，所以要求巴士公司在財政不健康同時改善服務，明顯做法是不可取，故此局方始同意兩巴加價申請。