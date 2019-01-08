【巴士車禍檢討】研14小時特別更是否符合安全　工會：證爭取有理

政府今（8日）日公布長逾200頁由「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」撰寫的報告，當中在16個範疇提出共45項建議，當中包括常設工作小組將研究14小時特別更是否符合安全。 有巴士工會認為，報告的建議中肯，亦證明工會一直爭取減低工時是合理，形容是很大的鼓舞，他們又希望可成為工作小組的持分者，以直接的給予意見、改善前線的工作環境。

報告批評，巴士公司容許車長的特別更每日當值 14 小時的安排，認為是會增加車長累積疲勞的風險。（盧翊銘攝）

委員會的報告批評，巴士公司容許車長的特別更每日當值 14 小時的安排，認為是會增加車長累積疲勞的風險，故此建議常設工作小組在顧及累積疲勞的風險的情況下，考慮每更 14 小時的特別更制度是否符合巴士安全。

巴士業職工會聯盟副主席林錦標認為，報告的建議中肯和可接受，又指報告指常設工作小組將研究14小時特別更，是表明了委員會均覺得此更分是有問題，亦證明了工會一直以來爭取減低工時是合理，形容對他們而言是很大的鼓舞。

他又希望，政府可邀請工會加入常設工作小組，以使他們更直接的向政府表達前線的工作情況，以改善車長的工作環境。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰則指，工會認為報告建議是合理和恰當；但他提到，儘管政府將改例要求巴士總站必須設立洗手間及休息室，但不時會遇到地區人士的阻撓，故他希望這批人士均能配合。



運輸署署長陳美寶表示指如要取消「特別更」，5間專營巴士公司，合共要再額外聘用1000至1500名車長，料對巴士營運構成壓力。