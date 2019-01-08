【巴士車禍檢討】深水埗、中環年內試行低車速限制區　限速30公里

去年2月大埔公路發生19死九巴車禍，疑因車長高速駕駛肇禍，巴士車速問題再受關注。政府事後成立的專營巴士服務獨立檢討委員會今日（8日）提交報告，建議運輸署物色合適地點，試行每小時30公里的低車速限制區。運輸署回應指，已於中環及深水埗物色合適地點，預計會於今年推行有關試驗計劃。 道路安全硏究小組表示支持建議，認為降低限速有助締造安全的市區駕駛文化，鼓勵步行。

運輸署已於中環及深水埗物色合適地點，預計於今年試行每小時30公里的低車速限制區。（資料圖片／林振東攝）

報告指出，道路安全硏究小組曾向委員會提交書面意見，建議香港市區街道的車速限制一般應規定為每小時40公里，而次要街道、住宅區和市中心等地方則應以每小時30公里為限。

道路安全硏究小組表示，很多國家包括荷蘭、英國、挪威、瑞典、丹麥、法國、西班牙、德國、新西蘭、美國、瑞士和芬蘭，都採用每小時30公里的車速限制，亦有少數國家採用每小時40公里的車速限制。運輸署亦曾提交意見，稱有些海外城市實行車速限制為每小時32公里的低車速限制區，並錄得良好安全記錄。

因此，委員會建議運輸署物色合適地點，例如行人較多的市區地點，試行每小時30公里的低車速限制區。而運輸署回應，已於中環及深水埗物色合適地點，預計會於2019年推行有關試驗計劃。其中深水埗曾發生致命車禍，一輛城巴於2017年9月剷上行人路，釀3死30傷。

鄺子憲指，他曾量度專營巴士在德輔道中由東至西行的車速，據他判斷，該處的安全車速大約應為每小時30至35公里。（資料圖片／林振東攝）

德輔道中安全車速約30至35公里

運輸署未有解釋為何選址中環及深水埗，但報告引述道路安全研究小組主席鄺子憲指，他曾量度專營巴士在德輔道中由東至西行的車速，這是由於專營巴士會在該處超越其他停站的巴士，但後者形成盲點，而很多行人在該沒有行人過路設施的位置橫過馬路。據鄺子憲判斷，該處的安全車速大約應為每小時30至35公里，不過他曾量度到一輛專營巴士的車速為每小時49公里，他明確判定這是不安全的車速。

不過，運輸署亦指出，單單減低車速限制並不會令車輛行駛速度自動降低，而修改交通規劃和採取交通紓緩措施更能達此目的。鄺子憲回覆《香港01》查詢時補充，限速的選擇絕不應單純建立於滿足車輛通行的需要，市區街道更需要側重安全。而降低限速有助締造安全的市區駕駛文化，鼓勵步行，甚至能配合街道景觀改造有利營造具吸引力的市區環境。

至於限速會否加交通擠塞？鄺子憲認為街道限速和塞車沒有直接關係，因為塞車是與路口容量有關，而非車速本身。例如當街道車輛到達交通燈、路口、過路處要經常停頓。