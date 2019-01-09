【巴士車禍檢討】工會反對繁忙地區限速：巴士車龍會長過萬里長城

「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」昨（8日）公布報告，其中建議運輸署在合適地點試行每小時30公里的低車速限制區。運輸署署長陳美寶今早（9日）在電台表示，將先在中環及深水埗試行低車速限制區。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰對建議感到震驚，直指：「繁忙路段限速30（公里），同要巴士按章工作無分別，市民行路仲快，巴士長龍長過萬里長城。」

政府昨日公布長達200頁的委員會報告。（資料圖片／張浩維攝）

委員會的報告指，道路安全硏究小組曾提交書面意見，建議香港市區街道的車速限制應規定為每小時40公里，而次要街道則張每小時30公里。委員會建議運輸署物色合適地點，如行人較多的市區地點試行侍小時30公里的低車速限制區。運輸署署長陳美寶今早（9日）在香港電台《千禧年代》表示，將先在中環及深水埗試行低車速限制區，當中以行人為主，會在改變各項硬件、交通燈的設計上，試行低車速限制區，確保行車暢順及保障行人安全。

對於港府欲在中環等繁忙區試行車速限制，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰直指感到嘩然：「基本上架車未轉二波又停！」，他表示繁忙路段限速每小時30公里，和要求巴士按章工作沒有分別，相信市民走路更快，而且巴士的人龍比萬里長城更長，他更強調車行得慢不代表安全，認為把車速限制每小時50公里以下即可。

立法會議員陳恒鑌則表示，運輸署確實應該實行限速，但主要應在山多路急及危險路段的地方，試行限制車速，但沒有必要在大直路實施限速，必須靈活實施。他又指政府所指的畢打街位置本已限速，應進一步研究甚麼路段有危險，需要限速。他強調報告主要希望著重安全，而非「交數」。