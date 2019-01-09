【巴士車禍檢討】運輸署增聘「疲勞駕駛專家」　研避免車長過勞

港府昨日（8日）公布逾200頁長的委員會報告，報告批運輸署及巴士營辦商「被動回應而非積極主動的措施」。報告更在16個範疇提出45項建議，包括建議運輸署設營巴士安全總監。運輸署署長陳美寶今早（9日）在電台表示，將於2019年年中全面實施《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，每更上限由14小時減至12小時，駕駛上限亦由11小時減至10小時。預計全面實施後，5間巴士公司需額外聘請250名車長。若全面取消特別更則需增1000至1500名車長。 就報告擔心車長的精神狀態，陳美寶指已把去年3月成立的安全小組將改為常設組織，同時運輸署考慮增聘疲勞駕駛專家，雙管齊下，研究如何識別車長的精神狀況及避免車長出現過於疲勞的情況。

港府去年成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，政府昨日公開委員會報告。（資料圖片／張浩維攝）

運輸署署長陳美寶表示從報告中得到很多看法，強調政府已仔細了解報告內容及建議，對認同報告內容。她又再次感謝委員會的付出，並指運輸署一直關注行車安全，過去有提出安全指引，專營權亦有規管及定期抽查，巴士公司在大部份情況下跟隨指引。

陳美寶又指，今年中會先執行新工時指引，過程有諮詢巴士公司及工會，同時要考慮實際人手情況，預計若全面實施，5間巴士公司需再增250名車長。她亦表示報告中對特別更車長休息問題的建議是合理的，署方和巴士營運公司亦會對此進行進一步評估及檢討，包括為車長提供更好的休息設施，改善車長編更狀況，以及根據車長居所位置就近安排，令其可以返家休息。

陳美寶則認為目前最刻不容緩的問題是在巴士內安裝新安全科技設施，包括電子穩定控制系統，具有減速功能的車速限制器及證實技術上可行的所有其他安全裝置等，但她表示具體如何實施，仍要考慮成本效應。

大埔公路去年2月發生奪命車禍釀19死。（資料圖片）

就香港專營巴士服務獨立檢討委員會擔心車長工時過長，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指方向不正確。他指出，九巴很少要求車長工作14小時，最多只是12至13小時，而且特別更車長有休息時間，公司亦會確保車長下班後有休息充足後才再上班。他指報告中亦提及車長的休息設施嚴重不足，更有車長需要在公園休息，希望公眾明白車長需要休息3至4小時睡眠減輕疲勞。

車長休息環境差 望社區明白休息需要



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，報告明顯指出運輸署過去十分被動，認為報告十分全面，惟報告是否能改善巴士安全，要視乎運輸署如何回應。他表示，運輸署提出的改善方案，部份在報告前已經進行，當中14小時的特別更引起廣泛討論，他擔心車長是否有充份時間的休息。他強調休息環境十分重要，包括各總站是否有洗手間，望社區及公司明白車長有休息需要。

陳恒鑌又指，報告上未有提及人手問題，若取消特別更，要聘請大量兼職。

就報告中建議設低車速限制區，陳美寶以英國為例，指當地已積極設法在繁忙地點設低車速限制區。她表示香港亦正進行《香港好易行》的報告，主要以行人為主，將會在中環及深水埗進行試驗，在交通燈等等的設計上試驗低車速，令行車更暢順及保障行人安全。