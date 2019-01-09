道士涉非禮母女案　被告認初碰事主下體未揚聲　因怕驚動邪靈

報稱道士的中年男子涉於2016年至2017年間，藉驅除靈體為名襲擊及非禮一對母女案續審，被告今（9日）接受控方盤問時，承認初碰事主下體時無預告通知，皆因事主體內「玄珠」達9至12粒，他怕說出口會驚動邪靈令邪靈有機可逃。但他指事主懂得按摩，他行法事時事主的朋友又在場，若他當時有出軌行為，認為事主與其朋友都應能察覺到。

被告袁銘權指事主及其朋友應能分辨到他是否有非禮。（資料圖片）

被告袁銘權，55歲，被控7項猥褻侵犯罪及1項襲擊致造成身體傷害罪。他被指於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮15歲女童Y。此外，他又被控於2017年3月29日襲擊X。

指女事主懂按摩應分辨是否非禮

控方盤問時問及被告2016年8月為事主X 施法，驅除靈體及移除玄珠時有否心存歪念和淫慾，被告則回應指當時X的女友人亦在場觀察，如果自己有越軌行為，該女友人和曾學過按摩的X也會發現和控告他。

惟被告承認該友人並無修道經驗，難以知道他伸手觸摸X的陰道是否「採玄珠」的正確做法，但被告補充，該女友人可以減輕X在施法過程中的心理壓力，亦可以用女性常識判斷他施法的過程是否「太離譜」。

未透露碰陰部怕驚動邪露

控方再問及有關被告在伸手觸碰X陰道「採玄珠」有否取得X的同意時，被告供稱已獲得X的同意。控方隨即指出被告此說法與他早前的口供不符，被告則解釋，施法當天他觀察到X身上有邪靈和嬰靈附身，亦有9至12顆玄珠，因此他必須向X暫時隱瞞將會伸手觸碰X的陰部，以防邪靈得知他的計劃而逃脫。在施法驅除邪靈之後，被告才告知X他將會觸碰X的下體來「採玄珠」，X當時亦點頭表示同意。

曾修道能判斷事主意向

被告亦聲稱，施法前被告已在「黃紙」上簽名並交由被告焚燒，以視授權他為被告施法。控方反問被告，如何肯定X 當時清醒，而非如被告早前供稱，受邪靈影響而神智不清；被告解釋他作為修道之人，有能力分辨出X 的授權是出於她的個人意願，而非受邪靈影響或神智不清下所作出的決定。

不知中醫無「心窩穴」

控方又質疑被告當時觸碰X的胸部是為了在X「心窩穴」上按壓以令她清醒的說法。控方又指，中醫經絡圖並無「心窩穴」的記載；被告則指其療法是源至「師公」金身羅漢，他本人不通中醫醫理，亦不清楚中醫經絡圖中對「心窩穴」的說法。

案件明日於區域法院續審。

案件編號：DCCC176/2018