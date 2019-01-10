80後港青北上開網紅餐廳計劃上市：香港生意好會加租、內地有優惠

香港樓價高、租金貴、人事成本高，儘管港府及坊間有不少創業基金，但成本高昂，能成功創業的年輕人並不多。在港出生的80後青年李國銘及葉俊偉，在澳洲讀大學時相識，更立志要創一番事業，二人畢業後兵分兩路，學習烹飪技巧、累積從商經驗，並在佛山創業開特色餐廳，數年間成功打造成網紅熱點，並計畫在2020/21年在香港上市。 二人直言，原先的計劃是想在香港創業，惟成本偏高，亦留意到成名的香港餐廳易被加租，內地反而較易有優惠，故最終決定北上創業。

左起為「叁·色餐廳」創辦人李國銘（左）及葉俊偉（右）。（鄧穎琳攝）

花一年時間在內地尋找合適創業點

叁．色餐廳兩位創辦人葉俊偉及李國銘，均在香港出生，在外國升學後再回流香港工作。葉俊偉負責跟日本甜品師傅學師、累積烹飪技巧，並在香港的大型連鎖快餐店工作，了解運作及學習管理；李國銘則到紅酒貿易公司任職，累積從商經驗。李國銘坦言，當時老闆相當重用他，全職工作7個月已獲加一倍人工，惟不希望人生目標只有供樓，故最後堅持創業。

考慮港人要求高、成本高 決定在內地創業

葉俊偉指，當初二人各出50萬元，並向家人借100萬元，以合共200萬元創業，考慮到香港創業成本高、港人要求亦高，「香港餐廳成名後易被加租，內地業主心態不同，品牌好，反而較易有優惠」，加上內地年輕人願意消費，有質素的甜品及西餐廳不多，二人考慮後一致認為同一筆資金在內地創業較划算，決定北上創業。二人花約一年時間走遍上海、北京、深圳及廣州等地視察，最後四年多前租用佛山高消費區地段舖位，開設一棟式樓高三層、集西餐廳、高級髮型屋及酒吧服務於一身的特色店。

兩地存文化差異 創業時曾不懂製作報告書

他們直言，中港的確存在文化差異，「初時想租這裡，但不懂做報告書，多次被彈回頭，粗口都聽過不少，銀行開戶口慢得很。」如何適應？ 葉俊偉說，「在內地創業，不能只記著香港那一套，要學習融入，（他們）慢不要緊，我等銀行職員時，會拿平板電腦處理其他工作。」

你要賺當地人的錢，要了解他們的口味及消費習慣，一至日、朝十晚十坐在餐廳，留意客人的光顧模式，發現他們賺3000元，會用2500元消費。 叁·色餐廳創辦人李國銘

計畫2020/21年在香港上市

除了適應文化差異，更要應付同行競爭，喜茶熱潮不斷，李國銘直言，喜茶飲品有一定質素，加上設有座位及雅致裝修，令內地整個飲品行業定價出現轉變，故他們亦轉用其他策略，主力推廣高質素甜品，避免正面交鋒。

努力了四年多，二人在佛山嶺南天地開辦的「叁．色餐廳」，即使人均消費高達一百元人民幣，仍然成為網紅熱點之一。被問到創業貼士，二人都認同創業需要全情投入，犧牲假期及玩樂時間，他們稱，香港段高鐵開通後有更多港人到佛山，他們預期未來5年中港交流會愈來愈緊密，勉勵有心創業的港人，虛心學習、謙卑待人，努力建立人脈，把握大灣區機遇，盡早創業。展望未來，他們打算引入日本品牌返港開業，初步計畫在2020/21年在香港上市。