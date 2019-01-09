將軍澳昭信路擬建插針公營房屋　設600個單位　高層料可遠眺海景

根據房屋署提交予西貢區議會的最新文件，當局正計劃於將軍澳坑口港鐵站附近的昭信路以南，興建1座約40層高的住宅大廈，擬建單位數目約600個，預計可容納約1,700人。文件未有列明將作出租公屋、綠置居抑或居屋。 房屋署透露，相關發展項目預計於2020年初動工，2024年落成。該選址只有西面面向其他樓宇，料高層單位可遠眺海景。

昭信路公營房屋位置，鄰近新寶城和煜明苑。（資料圖片）

預計容納約1700人

房屋署提交予西貢區議會房屋及環境衞生委員會的文件顯示，昭信路公營房屋發展計劃的地盤總面積約0.4公頃，總地積比率約6.5倍。當局計劃興建1座約40層高的住宅大廈，單位數目約600個，預計可容納約1,700人，另設私家車位約44個、電單車位約6個。

休憩設施及兒童遊樂場，地盤綠化率約不少於地盤面積的20%。

文件內容顯示，政府及房委會已就擬建的項目進行交通及空氣流通等的詳細技術評估，以確保有關計劃符合交通及環境等方面的要求。發展項目預計於2020年初動工，2024年落成。

房屋署表示，因應社會對公營房屋需求殷切，政府有關部門在不同地區物色適合發展公營房屋的土地，規劃署於2017年4月就「將軍澳具房屋發展潛力用地可行性研究及將軍澳分區計劃大綱圖擬議修訂項目」諮詢了西貢區議會，當中包括昭信路以南用地。