安達臣道七地皮轉作資助房屋　共建6710單位　最快2024入伙

觀塘秀茂坪對上安達臣道前石礦場，地勢居高臨下，可享盡維港海景優勢，區內地皮幾乎全改作興建公營房屋，當中七幅用地由房協及房委會瓜分，將建資助出售房屋。曾被譽為「地王」的「R2-2」地皮，由房協發展，最高可建23層樓高，料中層以上可享盡維港煙花景；另一幅並列的地皮由房委會發展，最高30層，景觀更開揚。 據區議會文件顯示，七幅地皮共將建6,710個單位，預計可供1.9萬人居住。有關工程料於2020年至2022年分階段開展，並於2024年至2026年陸續落成。

安達臣道石礦場地勢高，可享維港海景，區內總共有八幅地興建公營房屋，全為資助出售房屋。（資料圖片／李澤彤攝）

安達臣7地皮明年起陸續建公營房屋，設施規劃預留學校、零售設施等。（文件截圖）

原地王由房協發展 最高23層高

房協在安達臣道石礦場的「R2-2」、「R2-3」及「R2-4」三幅用地，位於發展區西北面，分別將建六座16至23層高、三座約13層高、及四座約10至28層高的住宅大樓，共涉2,780個單位，可容納7,900人口，共涉3.41公頃面積。在安達臣道石礦場用地，將設約1,700平方米零售設施。據悉，未來上述地皮興建的資助房屋檔次，將與房協早前推售的屯門「翠鳴臺」及將軍澳「翠嶺峰」相近，設有私人樓宇的露台和工作平台。

「R2-2」位於最前方，景觀開揚，中層以上單位料不受安達邨阻擋景觀，可飽覽維港煙花景。「R2-2」本來屬於最新的賣地計劃表，由於地理位置優越，該地皮曾被料為「地王」。

房委會一地盤與「地王」並列

至於房委會則獲分得安達臣道前石礦場的「R2-5」、「R2-6」、「R2-7」、「R2-8」共四幅用地，共涉4.61公頃，依次將建三座約30層高、兩座約33層高、一座約20層高及三座約23層高的住宅大樓，共約3,930個單位，預計可居住11,060人。 最高地積比率由3.5倍至5.5倍不等。將設長者鄰舍中心、約1,000平方米零售設施等。

「R2-5」與房協的「R2-2」並排，前方無公屋阻擋，而樓高30層，與安達邨及安泰邨高層單位一樣，可俯瞰整個維港。不過由房委會發展作資助房屋（居屋或綠置居），檔次較類近公屋，料不會有露台和工作平台。

整個安達臣道發展區，原已預留南面RS-1用地供房委會興建兩幢居屋，連同新增的四幅用地，房委會共發展五塊地皮，佔區內份額最大。

政府正在安達臣道石礦場用地內的北端興建公共運輸總站，以容納專營巴士及專線小巴服務，並於已預留了中、小學校用地；休憩用地方面的工程已於去年初開展，涉及15.5公頃，包括有約 2 公頃人工蓄水湖，具防洪作用，設有浮橋、觀景台及兒童嬉水區等康樂設施。