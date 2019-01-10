【冬季流感】13公立醫院內科「爆滿」　將軍澳、屯門醫院相繼逼爆

本港已踏入冬季流感高峰期，上周前往公立醫院急症室求診的每日人次亦徘徊在約6,000人的偏高水平。 醫院管理局公布昨日（9日）公立醫院服務使用數據，有5,995急症室首次求診人次，當中1,019人次需轉入內科病房。午夜時內科病房佔用率平均達112%，前日（8日）病房佔用率高達130%的將軍澳醫院，昨日回落至120%，全日最「爆滿」的是新界西的屯門醫院，佔用率達123%。

醫管局公布昨日公立醫院服務使用數據，有高達5,995急症室首次求診人次，有1,019人次需經急症室轉入內科病房，其中求診人次最高的是伊利沙伯醫院，全日共有511人次。

而內科病房佔用率方面，全日平均佔用率為112%，當中佔用率最高的是屯門醫院，達123%，另外兩間佔用率同達120%的醫院，是位於九龍東聯網的將軍澳醫院及基督教聯合醫院。15間有提供內科病床服務的公立醫院中，有13間醫院的內科病房午夜佔用率均錄得逾100%。

截至今日（10日）上午10時30分，廣華醫院及威爾斯親王醫院的急症室輪候時間高達逾8小時，伊利沙伯醫院及基督教聯合醫院的病人則需輪候逾7小時。

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