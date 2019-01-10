【沙中線】土瓜灣樓宇沉降　港鐵推半年資助維修　議員批細節含糊

港鐵沙中線工程連環被揭出問題，其中土瓜灣站附近多達二十多幢大廈受沉降影響。港鐵於本月2日起委任一間樓宇測量顧問公司，推出為期半年的社區支援計劃，資助車站附近受影響住宅維修。不過，有當區區議員不滿港鐵未有清楚說明計劃涵蓋的住宅範圍，如距離車站工地幾多米範圍內才符合資格，要求清楚交代。

有關社區支援計劃，涵蓋對象為土瓜灣車站工地附近的住宅單位業主。(資料圖片)

安排專業人士視察受損情況後報價

港鐵早前公布沙中線沿線共有131個沉降監測點超標，當中土瓜灣站附近有14幢樓宇沉降超標，最嚴重的是馬頭圍道一幢大廈，沉降達40.4毫米，幅度達30%，但沒有交代大廈名稱。

其後，港鐵宣布將推出土瓜灣社區支援計劃「補鑊」，為土瓜灣站工地附近的住宅單位提供維修資助。有關計劃於1月2日推出，至6月30日結束。記者以市民身份致電計劃查詢熱線，以了解計劃詳情；接聽的男子稱自己是代表「測建行」公司，計劃是港鐵委託該公司協助受影響業主。

該名男子透露，受影響業主登記計劃後，該公司會安排專業人士上門視察，視乎單位面積大小及實際受損情況，即場報價，而報價便等於資助金額，業主自行找維修商。舉例如資助金額是5,000元，如最終維修費「埋單」是6000元，餘下1,000元則由業主支付。當記者問及哪些住宅將可受惠，對方則說不能透露。

九龍城區議員黎廣偉表示，港鐵早前有向區內議員簡介計劃，並張貼海報宣傳。他形容，資助計劃聊勝於無，但細節含糊、不清晰，如無清楚交代哪些住宅符合申請範圍，如土瓜灣站工地的幾多米範圍內先符合資格，促港鐵清楚列明。



港鐵發言人回應表示，理解土瓜灣站工地附近業主關注沉降對居所可能造成的影響，並希望在索償機制之外獲得實際援助，港鐵遂推出該支援計劃，為車站附近住宅單位的小型家居維修提供資助。發言人續指，港鐵委任一間樓宇測量顧問公司負責推展計劃，實際金額視乎顧問公司上門視察單位狀況而釐定；計劃由本月初推行至今，已收到多位居民查詢，稍後會陸續安排登記及上門視察等工作。港鐵未有透露確實居民查詢的數目。

土瓜灣站設於馬頭圍道地底，介乎落山道和浙江街之間。(港鐵網頁)