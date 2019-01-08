【沙中線】田北辰：鋼筋問題情況離譜　陳淑莊：疑有規模剪鋼筋

路政署昨（7日）深夜公布沙中線紅磡站最新8枝鋼筋檢測結果，再發現有3枝鋼筋螺絲帽扭入長度不達標，更首次發現有鋼筋螺絲頭扭紋數目不足，很大可能被「剪筋」。立法會鐵路事宜小組委員會成員田北辰直指，目前47個螺絲帽樣本中，有三成多不合格，並出現不止一種問題，情況很「離譜」，認為政府是時候公開交代事件，「三分一的測試數據已可反映整體情況」；公民黨立法會議員陳淑莊更形容情況非常之壞，有合理懷疑是有規模剪鋼筋的情況存在；民主黨立法會議員林卓廷亦批評禮頓已完全喪失企業應有的誠信及責任。

田北辰表示，即使搬了龍門，現時仍然有15枝、約三成多的鋼筋扭入長度少於37毫米「不合格」，田北辰謂：「我覺得數字持續高企是非常震驚的」。他又指出，到目前為止有三成幾不合格，兩成有很大可能「被剪」，反映總承建商禮頓和港鐵監工粗疏，「淨返兩、三個扭紋都費事扭入去，這是甚麼心態？」，認為港鐵和政府必須盡快核實不合規格的鋼筋數量，再考慮是否需要加固月台，甚至將月台拆卸重建。

公民黨立法會議員陳淑莊形容情況非常之壞，「斷估都唔係工人手作仔自己剪鋼筋」合理懷疑有規模剪鋼筋的情況存在，認為香港警方應就最新情況採取「比較肉緊」的刑事搜證行動。

至於路政署昨晚深夜才公布沙中線紅磡站最新檢測結果，田北辰亦認為沒有需要及很不理想，像予人觀感是盡量減少負面新聞的報道，「我不知道路政署有甚麼原因，下午四、五點收到資料要睇睇睇睇，睇到夜晚11點才公佈」。

民主黨立法會議員林卓廷亦批評港鐵深夜發稿的做法極之不理想，並指抽驗鋼筋的結果令人觸目驚心，令人憂慮整個紅磡站月台的結構安全。林卓廷認為當局應立即擴大抽驗範圍，尤其是針對中間層板鋼筋施工質量。

他又指禮頓已完全喪失企業應有的誠信及責任，政府應責承港鐵立即終止與禮頓的沙中線工程合約，並監察抽驗禮頓在全港公私營項目工程的拖工質素。