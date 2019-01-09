【綠置居】累計收表2.3萬份　新申請佔6000份　麗翠苑超額認購8倍

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，明日（10日）將截止申請。房委會指出，直至目前為止，房委會共接獲2.3 萬份申請，當中約1.7萬份來自「居屋2018」的綠表申請者，以及約6,000份新申請，超額認購8倍。

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，將於明日（10日）截止申請。（資料圖片）

收約6,000份新申請

長沙灣荔枝角道的麗翠苑，共提供2,545個單位。房委會指出，至今已接獲約2.3 萬份申請，當中包括約1.7 萬份來自參加「居屋2018」計劃的綠表申請者，6,000份新申請。

房委會指出，申請者稍後會收到確認信和綠置居的申請編號，所有申請將一併進行公開攪珠，攪珠預計2月底進行。

曾申請上期居屋 毋須再交綠置居申請表

房委會指出，去年12月下旬至今年1月初，已向每位參加「居屋2018」計劃的有效綠表申請者，發出通知信及兩次短訊，請他們確認會否申請綠置居，並通知信請他們填妥及經有關屋邨辦事處或租約事務管理處，交回夾附的回條及聲明書。

房委會提醒，曾申請「居屋2018」的有效綠表人士，須於截止日期前交回回條及聲明書，以確認申請綠置居麗翠苑。除非要更改家庭組合或更換申請人，如已交回聲明書和回條，便毋須再遞交綠置居申請表。

麗翠苑共提供2545個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184平方呎）至約42平方米（452平方呎）不等；項目以42折出售，實用面積計為每平方呎6243元，單位售價由約93萬元至306萬元。