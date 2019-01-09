【綠置居】麗翠苑周四截止申請　圖文解構填表陷阱、交表須知

首個綠置居恆常化項目、位於長沙灣的麗翠苑，將於周四晚上七點（10日）截止申請。早前不少申請者因資料不齊全，或前往錯誤地點交表，白行一趟。 臨近截止，若想申請這個入場費較低的資助出售房屋，《香港01》為各綠表申請者整理綠申請表，及交表時的須知項目，避免錯失「上車」機會。

長沙灣東京街綠置居麗翠苑合共2,545個單位。（張浩維攝）

填寫表格須知

家庭成員須名列申請表內

任何人士只能名列於一份申請表內，如有重複申請，將一律作廢。而所有名列公屋租約、出租屋邨租約、定期暫准居住證、《綠表資格證明書》，及《保證書》的家庭成員，必須同時列於綠置居的申請表上。如申請人數超過4人，則須用兩份或以上的申請表提交。

每份申請表須連同港幣240元正的劃線支票一同提交，注意抬頭人須為「香港房屋委員會」，並須在支票背後填上申請者的身份證號碼及聯絡電話。而隨表附有的薪金證明書，則毋須與申請表格一同交回，只須於房委會發信要求時才提交。

五類合資格申請者

綠置居只限五類人士申請，包括現居於房協或房委會轄下公屋的住戶、持有《綠表資格證明書》的人士、持有由房署簽發有效《保證書》的房署屋宇事務助理職系人員，及「長者租金津貼計劃」的受惠者。

交表方法須知

有別於以往於樂富房委會客務中心接受申請，房委會於觀塘開源道建生廣場一樓設立銷售小組辦事處。不過，需要注意非每一類申請者需親身交往觀塘。當中只有居於房協出租單位，及持有有效《綠表資格證明書》的申請者須交到觀塘辦事處，而房協出租單位住戶須先將申請表交到所屬屋邨辦事處核實資格。

而居於房委會公屋單位的申請者，只須將申請表交到所屬屋邨辦事處，或租約事務管理處核實資格。辦事處會將申請轉交至銷售小組。而持有由房署簽發有效《保證書》的房署屋宇事務助理職系人員，則須將申請表格、及保證書正本提交到現居部門宿舍的屋邨辦事處。至於「長者租金津貼計劃」的受惠者，則需送交九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」 專責小組。

買家須注意的限制

申請者若最終成功認購綠置居，申請者本人及其配偶日後不得再申請房委會、房協，或市建局轄下的資助房屋計劃；買家及其家庭成員亦須遷出原屬的公屋單位。如屬於二人家庭的關鍵成員，只可於購買單位兩年後才可獲准刪除戶籍。不過，如因結婚或獲轉享有僱主提供的房屋福利則不再此限。

而按揭貸款的條件包括，最高貸款額為繳付定金後的樓價餘額，而最長還款期限為25年。

轉讓或出租限制

根據房委會最新修訂的轉讓限制，買家於首5年內不得於公開市場出售單位，房委會雖不會回購單位，不過將於首5年內提名綠表買家。至於第5年後，業主可於無須補地價的情況下，於第二市場按自行議定的價格出售單位予房委會提名的綠表買家。