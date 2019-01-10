【沙中線】獨立專家形容工程團隊溝通崩潰　建議設新溝通平台

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日﹙10日﹚下午續訊，委員會委聘的獨立項目管理專家Steve Rowsell作供。Rowsell認為，沙中線工程中，各方的溝通已失效，更形容為｢崩潰﹙breakdown﹚｣，建議組成一個多方高層領導會議，包括政府、承建商、分判商等代表，以改善溝通。

Rowsell（右一）認為，沙中線工程中，各方的溝通已失效，更形容為｢崩潰﹙breakdown﹚｣。（黃偉倫攝）

紅磡站連續牆的設計被擅自更改，但Rowsell認為，在沒有施工圖的情況下，根本不應施工，直斥工程涉事各方，包括港鐵、總承建商禮頓、設計顧問阿特金斯等，都缺有意義的溝通方法，更形容溝通是｢崩潰﹙breakdown﹚｣。

更改連續牆圖則 政府稱不知

Rowsell建議，應在現有的項目督導委員會以外，組成一個多方高層領導會議，由政府於當中擔任關鍵角色，成員再包括承建商、分判商，以提出更有策略性的見解，改善溝通。

翻查資料，沙中線以｢服務經營權｣模式興建，即港鐵負責規劃、設計，政府負責出資。不過此模式不時受到批評，例如出現巨額超支；而是次風波上，政府亦多次聲稱被蒙在鼓裡，對更改連續牆圖則一事毫不知情，質疑港鐵的通報機制。

監察方面，Rowsell認為，監督人員需要全時間親身出現於工地範圍，並目睹施工情況，不只是一部分時間，｢佢哋收人工都係做呢啲｣，以達「全時間監察」。他續指，未必需要是同一位監督人員，但必須有人在場，監督人員與工人的比例為1對10。

Rowsell又建議，香港工程界可使用建築資訊模型﹙BIM﹚，透過電腦製作立體模型，識別工作程序，實時反映工程進度，有助預早了解工程問題，盡早解決。他表示，透過科技支援，可在工程完成前就得知問題，外國亦早已使用。

Rowsell完成作供後，委員會表示明日﹙11日﹚會暫停聆訊，讓之後作供的獨立結構安全專家作準備，下周一﹙14日﹚續訊。