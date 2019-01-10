【沙中線】專家證人：難以想像港鐵、禮頓及顧問無溝通

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊開展逾一個月，所有事實證人均完成作供。經過大半個月休庭後，今日(10日)恢復聆訊，開始由專家證人作供。 港鐵委聘的獨立項目管理專家Steve Huyghe表示，剪鋼筋的問題不可輕視，如承建商發現相關問題，應即時糾正，並告知相屬人員；假如情況再發生，就需發出不合格報告﹙NCR）。 紅磡站月台連續牆的設計曾被擅自更改，港鐵管理層一度稱並不知情。Huyghe認為，港鐵、總承建商禮頓、設計顧問阿特金斯的溝通應加以改善，直言：「難以想像無溝通」。

中線紅磡站獨立調查委員會聆訊在經過大半個月休庭後，今日(10日)恢復聆訊，開始由專家證人作供。（張浩維攝）

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日恢復聆訊，開始由專家證人作供。Huyghe表示，港鐵、禮頓、阿特金斯缺乏有效率溝通，在更改連續牆設計的事宜上，欠缺充分溝通，直言：｢難以想像無溝通｣。

在監管的問題上，Huyghe認為，「連續及經常監督」，並不代表要有監督人員要每分每秒都在工地上，其實只需要定時監督工序就可以。他又稱，工程有穩健的管理基礎，但在紀錄上有改善空間，例如可使用電子器材紀錄檢查結果；又或檢查時，如發現有問題鋼筋，可在該位置噴上不同顏色，以作辨別。

至於剪鋼筋的問題，Huyghe表示，雖然工程涉逾3萬個螺絲帽，但問題不容輕視。他續稱，如首次發現相關問題，又能即時糾正，可以不發NCR，但需通知相關的工程人員；假如再發現同類事情，就應發NCR。

委員會又提到，有傳媒質疑Huyghe的獨立性，不過代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding指他並沒有為港鐵作任何工作；委員會代表資深大律師Ian Pennicott亦認為，Huyghe可提供獨立意見。