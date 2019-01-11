道士涉非禮母女　證人指被告望相即知其夫患癌　叫靈醫包瘤阻擴散

自稱道士的中年漢涉藉詞治病非禮母女案今（11日）於區域法院續審，辯方今傳召兩名曾向被告求醫的婦人作供，其中一人是代夫找被告，她指被告看照片已能斷症其夫患腸癌，又答應會找靈界醫生助其丈夫「包住個瘤」以阻其抗散，最後其夫的腫瘤亦成功割除；另一患乳癌的病人則指，被告一掃其胸已知其癌細胞過骨，她被被告摸胸時有熾熱感覺，覺得有效能，之後醫生也指她的腫瘤縮細了。

辯方證人陳女士稱被告袁銘權一看其夫照片便知其夫患腸癌。（林樂兒攝）

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他另被控於2017年3月29日襲擊X。

指被告看照片已知其夫患腸癌

丈夫曾患癌的陳女士供稱，她去年8月尾透過胞弟認識被告，她只給被告看其丈夫的相片，未有提及病情，被告即知她丈夫患了腸癌，被告還說中她曾拜過開了光的觀音，這事她甚至未有向其弟弟提過，他便決定請被告幫忙。

醫生也形容瘤像被豬油網實

陳女事指，她帶被告到醫院探望丈夫，被告捉住丈夫手，不知向誰說了一堆話，但她不清楚內容。其後，被告要她簽一張畫了符的黃紙並焚化，以向天庭表示接受被告幫助。被告稱會找靈界醫生，「將個瘤包住，等佢唔好擴散。」後來黃的丈夫手術成功，醫生形容「嗰粒瘤好似畀豬油網網實晒」，切除得好乾淨。

控方盤問下，陳指是從胞弟得知被告說中丈夫病況，但堅稱兩人無透露患癌一事。被問到收費，黃說被告酌情讓她分期支付2萬6千元。

辯方證人女士指被告一掃其胸就知她患乳癌。（林樂兒攝）

一掃胸即知患乳癌

現年60歲的黃女士則供稱，5年前患乳癌，一直找中醫、西醫及神醫治病，3年前經朋友介紹認識被告。她稱初次會面時，被告掃一掃其胸，便知她患乳癌及癌細胞「過左落骨」。她同樣簽了黃紙，請被告作法。陳形容被告摸胸時感到熾熱，覺有功效，而西醫亦指其癌症變細，且沒有擴散。陳透露現時仍受被告及西醫醫治。

控辯雙方舉證完畢，將於3月13日作結案陳詞，期間被告續獲准保釋。

案件編號：DCCC176/2018