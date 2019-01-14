香港科技衝出香港！血液驗癌技術公司進軍泰國　下一站越南

去年《施政報告》提及推行大型基因組測序計劃，以提升基因診斷疾病的準確程度，令病人受惠。有本地初創公司透過血液樣本為病人檢測癌症基因，協助醫生判斷病情，公司成立短短四年，已有約九成半本港公私營醫院使用，營業額每年倍增。公司去年成功融資500萬美元（約3,920萬港元），並擴展業務、衝出香港，於泰國曼谷市中心開設新辦公室及化驗室。 八十後的行政總裁及執行董事施明耀表示，其服務可助醫生盡快和精準地為病人進行標靶治療，並希望盡快建立東南亞人口的基因組數據庫，以證明族群與基因變異有關係。

善覓位於科學園的檢測中心，在收到血液樣本後，會先檢測表皮生長因子受體（EGFR）有否出現基因突變。（盧翊銘攝）

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成立於2015年的善覓（Sanomics），是科學園內一間專門提供癌症基因檢測服務供應商，現時多服務肺癌病患為主。

有別於傳統的活體組織切片，該公司的技術會透過檢驗病人血液所含的微量腫瘤DNA，以確認出現變異的基因，讓醫生可盡快找到合適的標靶治療方法。另外，公司供的微滴型數位核酸偵測系統技術（ddPCR）、第二代基因測序（NGS）技術，全面基因組測序（CGP）及即時聚合酶鏈式反應技術（Real-time PCR）等服務，目前在本港約九成半公私營醫院有使用，包括威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及養和醫院等。現時檢測費一般介乎3000至3萬元，而公立醫院病人一般需自費檢測。

施明耀透露，公司成立初期僅獲50萬元資金，即使他四出奔波介紹服務，開張首月卻只收到一個檢測樣本，「最困難不是醫生肯不肯用（服務），而是病人不認識。」於是，他從病人角度出發，簡化服務流程，翌年公司已有盈利，及後每年營業額有雙倍增長。2018年公司共處理2,700個樣本，一半來自公營醫院，東南亞地區佔兩成。

施明耀指，香港公司會繼續作研發、物流及服務範疇，泰國公司則為當地作檢測報告為主。（盧翊銘攝）

2016年底是公司發展的轉捩點，有機會與英國阿斯利康藥廠合作，並將服務推廣至東南亞地區，包括菲律賓、新加坡、馬來西亞等，過程中令他發現東南亞地區基因檢測方面落後，但對癌症檢測服務有需求，故有意擴充業務。

近年泰國政府推動「泰國4.0」，注重發展「未來前瞻性產業」包括生物化學，又在當地投資促進委員會（BOI）提供的多項幫助。施明耀笑言，想不到只需三個月便獲批進軍泰國，去年在曼谷中央世界購物中心一帶，租用逾2,000呎辦公室作門面銷售及化驗室，預計於本月底開幕，日後會向曼谷醫院、康民醫院（Bumrungrad）及朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）提供三項服務，包括「p-EGFR」、「p-BRAF」及「OncoSnap Nonet」，預計檢測需時約2至5個工作日不等。

善覓的泰國辦公室，將於本月29日在曼谷市中心開幕營運。（受訪者提供）

他解釋，由於曼谷與香港相距不遠，加上當地醫院的醫生、護士具一定英文水平和宗教因素，故選擇泰國作為進軍海外首站。現時，泰國辦公室聘請6名當地職員，當中僅一名化驗師，他預料年內可增加化驗師至10人，期望今年第三季可進軍越南胡志明市。收費方面，由於泰國人工、租金等成本較低，預計檢測成本較香港低3成，預料收費也會比香港平。

公司於2017年12月起再度融資，獲得包括周大福的500萬美金（約3,920萬港元）融資，部分資金用於泰國業務。施明耀指，香港公司將繼續進行研發及提供服務，預料今年泰國營運虧損200至300萬港元，本港虧損300至400萬港元，至2020年才達至收益平衡。

土生土長的施明耀在公屋邨長大，自小對不同事物充滿好奇心，2009年畢業於中文大學生物醫學工程學系，更一度被父母擔心「畢業後找不到工作」。然而，他認為近年本地創科環境愈來愈好，並自豪說：「這次是香港人、香港科技衝出香港，感覺好好。」