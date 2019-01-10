港青裸辭創APP予視障人士用：內地創科發展快、盼開拓大灣區市場

港府近年積極推廣創新科技及鼓勵香港年輕人到粵港澳大灣區發展，不少機構亦舉辦交流體驗團供香港年輕人北上，香港青年協會本月初舉辦的「高鐵青年號‧創科體驗行」活動，帶領逾500名本港青年，乘高鐵由香港西九龍站到廣州，參觀當地的創科企業、機構，並與在當地創業的港青交流。 有自行編寫手機應用程式予視障人士使用的創業青年指，打算開拓內地市場，未來會嘗試尋求與今次認識到的圖譜科技公司合作，盼為走出香港、到大灣區發展鋪路，尋求合作機會。

香港青年協會本月初舉辦的「高鐵青年號．創科體驗行」活動，帶領逾500名本港青年到廣州，了解內地的創科行業發展。（鄧穎琳攝）

青協是次舉辦的兩日一夜體驗團，分五條路線，雖然部分參觀地點略有不同，但均以創科為主題，乘高鐵來回香港與廣州。就讀寶血會上智英文書院的中五生張同學說，首次坐高鐵感覺不錯，車速快及座位舒適，日後會考慮再坐：「比飛機的經濟客位舒適，玩了個遊戲、去完洗手間就到廣州了！」

港青：內地科技發展超乎想像 若全面人臉辨識付款或較八達通方便



無人便利店在內地多個城市「遍地開花」，體驗團中的行程包括了解及體驗無人商店。據隨團記者觀察，不少參加者相當雀躍及主動地提問有關無人商店的概念、了解其運作方法，更有部分人即場光顧。

港大三年級生霍同學形容，內地科技發展超乎她的想像。（鄧穎琳攝） 位於廣州T.I.T創意園的無人商店，須透過微信支付應用程式登記才能開門，系統會自行識別入內人士從貨架取走的商品，消費者欲離開時，再在門口的付費區付款，門便會自動打開。 港生指以人面識別方法購物方便 惟擔心會否有保案漏洞 首次參觀無人商店的港大三年級生霍同學形容，「大陸科技（發展）超乎想像」，但認為本港八達通在港流通，使用方便，已經足夠；但她說，若未來可以人臉識別的方法購物及付款，毋須再用手機購買，感覺會更方便，只是她希望知道更多細節，如有否保安漏洞。

馮廣照為視障人士編寫了「iSEE」手機應用程式。（鄧穎琳攝）

創業港青：內地創科發展快、盼開拓大灣區市場



現年28歲的香港青年馮廣照，專為視障人士編寫了「iSEE」手機應用程式，並與朋友創立了初創公司，以圖片辨識技術，為視障人士掃瞄眼前物件的顏色、物件或文字，再以語音讀出；他指，一切源於有家人是視障人士，兒時已留意到視障人士生活上的不便，故大學畢業後工作一年，便辭去工作創業，希望設計到能幫助視障人士的應用程式。

長遠盼走出香港 服務內地殘疾人士

馮廣照又稱，雖然申請了不少創業基金及資助，並在數碼港租用共享空間，但留意到內地租金及人工便宜、地方較大，加上鄰近香港，故參加是次體驗團，盼為走出香港、到大灣區發展鋪路，尋求合作機會，服務內地的殘疾人士。他說，會考慮尋求與行程中認識到的圖譜科技公司合作，引入該公司的圖片辨識資源完善程式。