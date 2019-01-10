科學園試行無人商店　中移動研5G網絡智能燈柱　助無人車安全駕駛

智慧城市是全球發展趨勢，香港科技園公司今（10日）與多間科技公司，展示包括無人車、無人商店、智能雪糕機、智能儲物櫃、巡邏與聊天機械人及電子印章等。 此外，5G頻譜預料明年可投入服務，有電訊商與香港應用科學研究院合作，研發5G技術、智能駕駛、人工智能、物聯網數據交換等多項計劃，並在園區設置5G基站商用外場測試，即使非5G手機，在園區的上網下載速度可高達500Mbps。

中移動香港將研究5G應用AR/VR的娛樂、教育，及AI影像分析功能等。香港應用科學研究院首席科技總監楊美基（左）、香港科技園公司行政總裁黃克強（中）、中移動香港首席工程師鄭啓良（右）。（李慧妍攝）

中國移動香港與應科院簽訂兩年策略合作協議。目前在科學園區設置的3個28GHz、5G網絡商用設備發射基站，覆蓋園區二期大部分地方，作多項技術測試，包括計劃展開為期6至12個月的智能駕駛測試，利用增設5G網絡的智慧燈柱，為「無人車」作駕駛系統感知監控。對於政府早前提出安裝約400支智能燈柱，中移動亦會研究測試使用5G網絡的智能燈柱。

中移動於園區內設置三個5G基站商用外場測試，使用5G網絡的手機（左）上網速度，可以比4G手機（右）快5至10倍。（李慧妍攝）

中移動香港首席工程師鄭啓良指出，測試中透過5G訊號收發器連接5G網路，現有的手機上網速度高達500Mbps，是4G網絡的5至10倍速度。對於因3.5吉赫涉及衛星傳訊運作，令設有大型衛星站的赤柱、大埔、沙田及馬鞍山成為「5G禁區」。鄭啓良表示，通訊局成立的工作小組定期與業界商討，尋找技術以改善基站干擾情況，及提出長遠方案如搬離衛星發射站，預料小組稍後會有報告提交。

此外，由中移動香港撥款支持應科院研發的「邊緣計算平台」，透過實時及更快速處理數據與分析，支援需要超低時延的應用，可彌補雲端計算的不足。而電訊商計劃今年首季，將去年在葵涌成立的5G聯合創新中心香港開放實驗室移師至科學園。

城系有限公司營運總監梁文通指，將向運輸署申請牌照作路面測試，由園區行駛至大學站。（李慧妍）

對於不少國家及地區正大力研發，及投入公共服務試行的「無人車」，科學園亦提供無人駕駛車開發平台。城系有限公司研發的MobiGEM自動車，最高車速為每小時30至40公里，可坐4人。 其車身裝有6個光學雷達（LIDAR）及12個超聲波傳感器、2個超寬帶無線電頻（UWB），配合「試車場」裝有的4個固定超寬帶無線電頻（UWB）信標，令車輛可作360度障礙物檢測，當路人進入其2至3呎範圍，即會感應停車。營運總監梁文通指，將向運輸署申請牌照作路面測試，由園區行駛至大學站。

而Field Talent Ltd於園區營運的「無人店」實驗平台，除了八達通及微信支付外，更利用騰訊支援的SmartID技術，包括人臉識別的自動化付款，有別於現金或手機QRcode等掃描付款，相關技術將於今年4月初推出使用。

由海麟科技有限公司研發的智能雪糕機，猶如甜品站模式，客人在餐單顯示屏選購後，機器人會製作雪糕或乳酪，及添加朱古力醬等，需時約45秒至1分鐘。每次預備食材可製作400杯75克的軟雪糕，當材料不足製作10杯時，軟件系統會適時向中心反應。

成立於2014年的派寶箱（Pakpobox），目前在本港175個地點設立智能儲物櫃，提供自助寄存服務，包括郵寄、洗衣、購物和食物派送。衛安有限公司則推出巡邏機械人、及客戶服務機械人。