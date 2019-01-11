【東鐵起新站？】白石角將增至二萬人口　民建聯倡增白石角站

大埔白石角未來兩年將有多個新樓盤落成，人口料增至約2萬人。民建聯認為該區交通承載力不足以應付人口增長，提出在港鐵東鐵線增設白石角站。 大埔區議會交通及運輸委員會今日(1月11日)開會討論，會上未有人反對建議，惟路政署缺席會議。路政署書面回覆指，當局在制定《鐵路發展策略2014》時，曾委託工程顧問就白石角站及科學園站進行評估，亦考慮到該區發展帶來的新增人口。分析認為，新站沒有足夠的運輸需求量支持，財務表現和經濟效益均屬欠佳，因此未有納入鐵路發展策略之內。

民建聯建議，在東鐵線大學站至大埔東站沿線一幅空地加設新站，位置在白石角對面。（圖片由受訪者提供）

新盤落成人口料增 交通配套不足

根據立法會資料，現時白石角地區設有一個公共運輸交匯處，共有15條專營巴士及專線小巴路線、4條居民巴士服務路線及13條僱員巴士路線，接載該區乘客往返港鐵大學站，以及九龍和新界不同地區。



據民建聯向區議會遞交的文件中指出，未來兩年白石角將有多個新屋苑相繼落成，提供約4,500個單位，連同早於2012年起入伙的數個屋苑，包括天賦海灣、逸瓏灣等，預計人口將增至2萬人。加上科學園將有兩幢新大樓於2020年落成，無論居民人數及就業人口均會大幅增加，現時交通配套或未能承受。



他們建議將白石角一帶納入鐵路系統內，在港鐵東鐵線大學站至大埔墟站中途增設白石角站，方便白石角、科學園及樟樹灘一帶居民。同時建議在吐露港公路北行線加設支線，直入白石角，疏導車流。

根據政府2017年數字，目前有12,000人在科學園工作。（資料圖片）

交通擠塞 不便居民上班族

民建聯當區區議員胡健民向《香港01》表示，現時白石角當區私家車車位有限，巴士、小巴、邨巴等班次也不足。加上吐露港公路北行、大學站轉入白石角的迴旋處一帶，經常交通擠塞，在上下班繁忙時間更會塞約超過半小時，對白石角及大埔滘數萬居民造成不便，也影響在科學園工作的人出入。



他認為該區的交通配套問題屬於「死症」，只會愈來愈難解決，「𠵱家都咁塞，將來仲會多一倍人喺度住，有咩可能承受得到。」他建議政府多管齊下解決，包括增加公路支線；在白石角對面、大埔滘平地加設港鐵站等，否則長遠未能吸引企業到科學園發展，影響高增值產業。

胡健民指，白石角（圖上方）、大埔滘居民及在科學園工作的人對新站也有需求。（資料圖片）

運輸需求量不足支持建新站

翻查資料，立法會議員莫乃光在2017年曾向運輸及房屋局局長陳帆查詢，會否重新考慮增設東鐵線白石角站或科學園站。



當時陳帆回覆指，公布《鐵路發展策略2014》前，已收到東鐵線增設白石角站或科學園站的公眾意見。政府委託的工程顧問當時評估有關建議時，已考慮白石角一帶的新發展所帶來的新增人口。分析認為，由於並沒有足夠的運輸需求量支持，該等建議的財務表現和經濟效益均屬欠佳，因此未有納入《鐵路發展策略2014》之內。陳帆指，當日的評估結果至今依然適用。

路政署鐵路拓展處基於公務理由，缺席大埔區議會交通及運輸委員會今日會議。（圖片由受訪者提供）

路政署缺席會議 建制泛民無人反對

大埔區議會交通及運輸委員會今日開會討論建議，惟路政署鐵路拓展處表示基於公務理由，未能派員出席。路政署書面回覆區議會，亦僅重申上述陳帆在2017年的說法，指當日的評估結果至今適用。

胡健民表示，會上普遍議員均贊成興建白石角站的建議，未見有人反對。他表示，理解建設新鐵路站屬於大型工程，需從長計議，之後會跟進議題，希望政府再作考慮。他指會同時爭取其他短期及中期措施，如新增巴士路線及擴闊路面等。至於吐露港公路加開支線，他指列席會議的運輸署代表僅重覆現時通往白石角的方法，雖備悉該區人口增長、有擠塞情況，但未有交代未來改善措施。

另一區議員、新民主同盟的周炫瑋則不滿路政署缺席會議。「耍議會，純粹三四行字，未有提供一啲數據，民建聯嘅議員一個月之前入紙，路政署連一個工程師都唔得閒回應下，對議員意見有幾認真看待呢？」對白石角站建議，他認為可作考慮，希望政府再作評估，提供更多詳細數據研究，再作定論。他亦說，會上不論泛民建制也沒有人反對建議，「始終有利民生，大家都冇大衝突。」