【財政預算案】見陳茂波促增社工課程未獲回應　社福界表失望

財政司司長陳茂波將於下月底發表財政預算案，社福界今（12日）與陳茂波會面，就財政預算案的內容提出意見。 社福界代表指，已在會上提出「盡早實行一校兩社工」、「增加社工課程」等建議，惟陳茂波在長達近三小時的諮詢會中沒有作出任何回應，感到失望。

邵家臻（中）在會上向政府提出四大建議，包括盡早實行「一校兩社工」、增加社工兼讀課程等。（李家偉攝）

財政司司長陳茂波今（12日）就財政預算案舉行社福界諮詢會，香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會及立法會議員邵家臻應邀出席。

促盡快實行「一校兩社工」

社福界立法會議員邵家臻在會後表示，是次有約30名代表出席，而政府方面除了陳茂波外，勞工及福利局局長羅致光也有出席。然而邵家臻提到，會議進行逾兩小時，政府方面卻未有對任何一個建議作出回應。

他亦表示，已在會上提出社福界應與公務員一樣立即享有14周產假，以及盡早向「社會福利發展基金」撥款。他同時指出現時中學駐校社工的比例為「一校1.2名社工」，已建議應盡早實行「一校2名社工」，保障學童精神健康。

邵家臻又提到，現時社工的銜接兼讀學位不足，在會上有建議政府應加強與大學的合作，如效法醫生、護士課程，在大學增加相應的課程，紓緩前線社工人手不足的問題。

3小時諮詢會 政府代表只聽無回應

社會工作人員協會會長梁佩瑤亦表示，社協對社工發展非常關注，稱留意到現時有部分非學位社工擔任駐學社工，希望政府可盡快增辦兼讀學位，勿浪費這班社工人才。

同樣有份出席的關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成亦認為，雖然諮詢會長達近3小時，但政府對任何建議都沒有作出任何回應，對是次諮詢感到極度失望。