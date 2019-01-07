【財政預算案】專業議政見財爺　李國麟籲勿削醫療開支

2019至2020年度財政預算案將於2月27日出爐，專業議政6名立法會議員今(7日)下午會見財政司司長陳茂波，就預算案提交建議。 衛生服務界議員李國麟稱有傳港府今年盈餘減少，強調現時醫療開支每年加劇，政府即使盈餘不多，亦絕對不應減少對醫管局及衛生署的撥款。社會福利界議員邵家臻指港府現就社福經常性開支實際增撥的金額應由現有210億增至367億。

專業議政6名立法會議員會見財政司司長陳茂波，就預算案提交建議。(鄭榕笛攝)

李國麟提議政府為每間學校增設駐校精神科護士照顧學童精神健康；長者福利方面，建議政府投放資源資助65至70歲以上的長者改善聽力問題，例如做聽力測試或補佔助聽器費用。

社會福利界議員邵家臻批評港府現就社福經常性開支實際增撥的金額過於保守，應由現有210億增至367億。他指，港府於2010年設立的10億元社會福利發展基金，撥款至到今個財政年度，呼籲財政司司長陳茂波繼續注資10億。

教育方面，邵家臻希望政府能為幼稚園小學及中學的社工支援服務增添人手，如將已經推行18年的中學「一校一社工」政策，加碼至「一校兩社工」。

莫乃光提36.5億人才培訓政策

資訊科技界議員莫乃光剛提出71項建議，共涉及77.5億預算，當中有關人才培訓的12項政策佔去36.5億，包括為持續進修基金增添撥款、5億元支援本地資訊科技專業人才進修計劃。另外，近年多次有企業爆出資訊保安漏洞，莫建議增撥5億元予中小企升級電腦保安系統。

法律界代表公民黨郭榮鏗關注少數族裔權益，建議提出配套政策，協助少數族裔人士學習中文及就業。會計界代表議員梁繼昌則關心香港在中美貿易戰下的地位，建議財政司應設法與更多地區及國家簽署自由貿易協議，並加強資源協助海關進行知識產權保護的執法工作。