【財政預算案】民主黨見陳茂波　建議增土地供應及社福設施

新一份財政預算案將會在下月27日發表。民主黨立法會議員今早（7日）與財政司司長陳茂波見面，就財政預算案提出建議，包括建議引用土地收回條例增加土地供應、增加社福設施等。民主黨主席胡志偉希望政府善用財政盈餘，與市民分享經濟成果。

民主黨立法會議員與財政司司長陳茂波見面，就財政預算案提出建議，包括建議引用土地收回條例增加土地供應、增加社福設施。（歐嘉樂攝）

民主黨就財政預算案提出超過300項建議，當中可分為四個主要範疇，包括土地供應、社福設施、增加香港競爭力，以及紓困措施。

民主黨建議全面收回粉嶺高球場用地，並積極推動引用《土地收回條例》，大規模收回新界棕地及發展商的農地儲備，以獲得充裕的土地面對房屋和經濟發展的需要，例如用作公營房屋和過渡性房屋的土地來源。尹兆堅表示，目前僅用活化工廈的部份土地，及閒置土地的所獲的10億元撥款作為過渡性房屋是消極的做法，而且並不足夠，建議撥款30億元作過渡性房屋的專款專項基金，指未來房屋供應短缺，在未來15年過渡性房屋是必不可少。他又認為，市建局所推出的首置上車盤不應只是樣板式的做法，認為日後市建局收回的土地時，應用作推動資助房屋，包括首置上車盤及居屋。

黃碧雲（右）表示，建議撥款300億元作「十年百院」計劃，由每年興建2至3間安老院舍，提升至在未來十年至少興建100間安老院舍，改善長者及殘疾人士輪候院舍的情況，並在未來五年增加至少1.2萬個長者津貼宿位，舒緩宿位不足的問題。（歐嘉樂攝）

撥300億建百間院舍 減輕長者殘疾人士輪候時間

面對人口老化的壓力，黃碧雲表示，建議撥款300億元作「十年百院」計劃，由每年興建2至3間安老院舍，提升至在未來十年至少興建100間安老院舍，改善長者及殘疾人士輪候院舍的情況，並在未來5年增加至少1.2萬個長者津貼宿位，舒緩宿位不足的問題。民主黨又建議在新發展項目及土地項目，額外預留0.5倍的專屬社福設施地積比率，用作興建公營安老及殘疾院舍，解決社福設施土地長期不足的問題。胡志偉表示，會面的官員認同這是重大問題，目前會確保政府會提供足夠的資金去應付有關需求，至於實際款項，他表示需要等待。

此外，黃碧雲亦希望政府能預留100億元用作改善醫療健康服務，包括撥款衛生署在社區資助市民進行健康檢查、牙齒護理及視力檢查，以及增加長者醫療券的金額至3000元，並增加上限至9000元。

胡志偉（中）表示，今年的財政盈餘預計有400多億元，但面對中美貿易戰，政府仍需要與市民分享經濟成果，故提出寬免薪俸稅、差餉、增加綜援等建議，預計將花費393億元。（歐嘉樂攝）

於河套成立科研中心 增香港競爭力

此外，面對中美貿易戰帶來的挑戰，民主黨建議在河套區成立超級科研中心，邀請各所大學本港大學參與，並預留100億元作相關配套。胡志偉表示，這有助香港和內地城市爭奪人才，減少大專院校被內地城市吸引，參與當地研究所。而在短期內，他認為政府應加大科學園的力度，吸引更多科研人才來港。他又稱，現時很多內地廠商考慮將生產線搬移到東南亞，建議政府向工業貿易署、特區海外各經濟貿易辦事處及投資推廣署等政府部門增撥資源，讓廠商能夠保留在港的「後勤基地」，藉以保留香港品牌的概念，令香港仍能在生產的過程中受惠。

胡志偉表示，今年的財政盈餘預計有400多億元，但面對中美貿易戰，政府仍需要與市民分享經濟成果，故提出寬免薪俸稅、差餉、增加綜援等建議，預計將花費393億元。他指出當中有335億元只會減少來年收入，政府需在庫房收入中撥出的款項僅得57億元，認為政府絕對有能力應付，希望政府善用財政盈餘。