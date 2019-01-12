【港珠澳大橋】金巴維持珠海來港需預先買票安排　過年增20輛巴士

港珠澳大橋通車後，旅客塞爆東涌，金巴其後實施網上限量售票措施，內地旅客必須先購票才可來港。惟近日突然有傳言指，金巴有意撤銷該限購安排。運輸署今日（12日）回覆指，金巴維持現時的限購安排，預計農曆新年假期會較平時有更多跨境旅客，故在大橋穿梭巴士方面，營辦商已購置額外20輛巴士，於農曆新年前後投入服務。跨境巴士在假期期間都會增發特別加班配額，以應付需求。

港珠澳大橋通車初期，來港旅客大量湧現，交通一度不勝負荷。(資料圖片)

運輸署表示，經與有關方面了解及澄清，金巴維持現時安排，繼續提供網上預約團體服務及網上售票，並按時段設定預售車票數量上限。參考其他口岸以往農曆新年的情況，料旅客數目會較平日及周末為多。

至少188輛大橋穿梭巴投入服務

為應付農曆新年期間乘客需求，輸署已與相關交通服務營辦商商討加強服務的安排，包括大橋穿梭巴士方面，營辦商除了投放138輛常設巴士，及繼續向跨境巴士業界租借超過30輛巴士以外，亦已購置額外20輛巴士，並於農曆新年前後投入服務，會因應三地口岸人流情況，適當地調配車輛；跨境巴士方面，亦會增發特別加班配額。

本地專營巴士服務方面，巴士公司會密切監察各條服務香港口岸的A線及B線的乘客需求，並會於旅客高峰時段，增加相關路線班次，以及安排後備巴士，提供特別班次以疏導人流。同時，巴士公司會加派人手在主要巴士站，協助維持候車及上車的秩序。