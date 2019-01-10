差餉減免三隧分流惹爭議　林鄭：如大家唔想我地做，可以唔做

立法會今（10日)舉行行政長官答問會，特首林鄭月娥主動提及，近日受爭議的三隧分流方案，指自己亦有親身參予制定方案，但現時坊間有爭議，強調政府並非「擺議員上檯」，亦非逼議員「一係要，一係不要」，認為如有議員批評，反對無約束力議案，「如大家認為唔想我地做，亦可以唔做」。

自由黨議員鍾國斌關注，財經事務及庫務局提出的減免差餉機制。（盧翊銘攝）

答問會期間，自由黨議員鍾國斌關注，財經事務及庫務局提出的減免差餉機制，內容建議每名業主只可就一個應課差餉物業獲得差餉寬減，鍾認為退差餉的受惠者多為中小企租戶，要求政府撤回研究。

林鄭月娥回應時指，鍾國斌的了解「都係正確嘅」，直指這個方案可以不做；又指這件事反映有時社會上認為不公平、不公義的事，待政府深入研究後就發現「不是這碼子事」；又指過去所有日積月累社會不滿的事，這屆政府都盡量去梳理，希望議員自己也要想清楚，「如果行得通可以做，行唔通可以唔做，但唔好年年都以同一個理由去批評，對政府不公道。」

林鄭月娥又稱「你容許我借題發輝啦」，主動提及三隧分流方案的性質也是如此，認為政府過去年年被指摘，她自己親身參與方案制訂，提出一套合理的方案，連交通專家都認為值得做，但如果議員又忘記了以往對政府的批評，認為是不值得做，「我係可以唔做」；又表示自己無意要「擺議員上枱」，政府亦並非逼議員「一係要，一係唔要」，只是有些事拖下去沒有意思。