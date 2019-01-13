【流感高峰】全港八成公院內科住院病床佔用率超100%　威院超120%

正值流感高峰期，本港公立醫院持續迫爆。醫管局今（13日）公布最新數字，昨日（12日）急症室求診人數持續高企，達6,159人，經急症室入內科病房人次達1,029人，內科病房佔用率則達109%，其中威爾斯親王醫院的內科病床佔用率更高達123%；而早前連續三日超過130%的將軍澳醫院，則稍微回落至116%。

醫管局今（13日）公布最新數字，昨日（12日）急症室求診人數持續高企，達6,159人，經急症室入內科病房人次達1,029人，內科病房佔用率則達109%。（資料圖片）

急症室求診人次達6,159人次，當中以屯門醫院為首，達480人次；而經急症室入內科病房人次中，伊利沙伯醫院則成全港之冠，高達104人次。全港17所公立醫院中，共有15所設有內科住院服務；當中除了律敦治及鄧肇堅醫院外，其餘14所公立醫院的內科住院病床於午夜時的佔用率，均超過100%，其中威爾斯親王醫院更超過120%，其次為基督教聯合醫院的119%；至於將軍澳醫院曾於本月6日至8日期間的佔用率更超過130%，目前已回落至116%。

截至上午10時，有3間醫院輪候時間超過8小時，包括廣華醫院、威爾斯親王醫院和將軍澳醫院。另外，伊利沙伯醫院的輪候時間亦超過7小時，其次為聯合醫院、瑪嘉烈醫院和天水圍醫院需輪候超過6小時。