【首置上車盤】煥然懿居八成申請表屬8、90後　逾半資產不足64萬

市建局推出的港人首置上車盤「煥然懿居」，於本月3日開始接受申請。市建局行政總監韋志成撰寫網誌，指過去十多日已收到逾一萬份申請表，當中以一人申請者較多，佔約64%。整體而言，超過八成屬於18至38歲的八十、九十後，韋志成認為數據反映「首置盤」對年輕單身者及家庭有一定吸引力。他又提到，約一半申請者申報的入息均貼近「下限」，亦有約半申請者的申報資產值只得64萬元或以下。

市建局馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」合共有450個單位。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成表示，首置盤「煥然懿居」暫收到過萬份申請，網上預約參與示範單位亦已額滿，反應理想。

市建局首置項目位於土瓜灣馬頭圍道。（資料圖片） 過半申請人月入僅貼申請「下限」 未能申居屋 據當局對申請表進行的初步統計觀察顯示，申請者以單身人士佔多數約64%，其餘約36%為家庭申請。按年齡分布，超過八成的申請者屬於「八十後」和「九十後」，即年齡介乎18至38歲；屬八十、九十後的家庭，則佔申請總數約三成。韋志成認為數據反映「首置盤」對單身年輕人及年輕家庭，有一定吸引力。 「首置盤」項目的單身及家庭申請者的每月收入下限為28,501元及57,001元，韋志成指，初步分析發現約一半申請者均貼近「下限」。而資產限額方面，一人申請者及家庭的資產限額分別為128萬元及255萬元。根據調查，約七成申請者的總資產淨值不多於128萬元，約一半申請者則在64萬元或以下。

+ 5 + 4 + 3

四成人居於公屋、資助房屋欲「分戶」

韋志成指出，數據反映申請人雖然收入水平較高，但儲蓄和資產不足在私人市場「上車」，因現時銀行最高只承造八成按揭，業主最少要儲蓄過百萬元，才可以承擔兩成首期，「即使家庭收入上升，亦未必有足夠儲蓄應付第一筆置業款項。」

此外，有四成的申請人居住新界區，以及現居於公屋或資助房屋，計劃「分戶」申請「首置」項目。韋志成認為數據有助政府日後在資助房屋的選址上，有更周詳規劃。

「煥然懿居」共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元，設五年轉售限制，料2020年年中入伙。