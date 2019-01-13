《傳真社》指港代理涉詐騙被捕仍賣樓　逾20港人買美國豪宅變爛樓

近年不少港人投資海外物業市場時被騙，損失慘重。《傳真社》接獲逾20名市民投訴，稱受本港一間物業代理誤導，以市價一至四倍價錢買入美國休斯頓（Houston）的別墅，合共涉及金額達1,800萬。惟買家其後發現別墅環境惡劣，非代理所指的豪宅區，部分更改為維修工場、非法侵佔，買家最終須支付龐大的維修費，損失近30萬。 報道又指，涉事的代理公司董事去年6月因涉嫌串謀詐騙被警方拘捕，但公司至今仍繼續賣樓。

美亞置業的銷售資料介紹，單位提供基本家電和設備，包括雪櫃和洗碗機。（傳真社提供）

據《傳真社》報道，逾20名市民於2012至2015年透過美亞置業，購入美國投資基金Sterling Income旗下在德州休斯頓的7個屋苑項目、面積過千呎的別墅，售價介乎約43萬至70萬港元，合共約1,840萬元。

根據當時的買賣協議，買家在購入物業後，須與賣家再簽署兩年合約，將出租、管理及維修事宜的處理權交予賣家，以換取每年8%的「租金回報」。但不少買家於兩年合約完結後發現，購入的屋苑殘破不堪，需要支付龐大的維修費作修繕，批評本港代理推銷時所描述的事實不符。

攝於2013年的照片顯示，郭女士的單位情況惡劣，家具破爛，房門不見了。（傳真社提供） 兩年後始揭單位殘破 需付維修費逾10萬 買家之一的郭女士表示，她於2013年9月以約56萬元購入駿景豪園（The Plams）一棟聲稱新裝修的三房別墅，兩年間，她獲得近9萬元租金回報。 不過，該物業原來自2010年起，一直被用作維修工場，從未向外租出，屋內環境殘舊不堪，多處牆壁明顯破損，須要用木板封擋。雖然物管公司其後賠償約4萬元，但由於維修費用龐大，最終只能以21萬港元出售物業，連同律師費等開支，共損失約29萬元，她其後向警方報案。

攝於2013年的照片顯示，郭女士的單位情況惡劣，房門不見了，牆璧被鑿開了洞。（傳真社提供）

另一買家洪龔華則於2014年以54萬港元購入別墅，當時本港代理的銷售人員稱物業是主要租給中產白領。

與賣家Sterling Income的兩年租約期滿後，她應物管公司要求，先後花費逾13萬元維修和翻新，及後她親自飛至美國休斯頓了解，始揭美亞的銷售內容不實，形容屋苑環境很不安全，很多空置別墅被人擅自侵佔，滿佈垃圾。她最後以42萬元出售單位，連同律師費、裝修費等開支，損失至少21萬元「離場」。

另一封於2016年7月的電郵中，Catalyst 告訴一名香港買家，騰龍閣曾有謀殺、流浪漢闖入惡 意破壞、毒品及賣淫等問題。（傳真社提供） 售價高出市值一倍至四倍 根據德州物業買賣紀錄，賣家Sterling Income於2012年至2014年以平均每個單位1.2萬美元至3萬美元（即約9.4萬至23.5萬港元）大批購入別墅，美亞置業隨即再以5.5萬美元至9萬美元（即約43萬至70.5萬港元）出售予海外買家。在2012年至2015年間，7個別墅物業項目中共售出約580個單位，總值約3.4億元。

翻查資料，美亞置業在2013年多次在報章刊登廣告，聲稱別墅項目之一的「騰龍閣」屬豪華連排別墅、全新翻新精及高檔優雅等。但由2015年接手管理的物管公司Catalyst Properties，形容「騰龍閣」是罪惡溫床之地，存在「謀殺、吸毒及賣淫」等活動。