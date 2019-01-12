【收緊長者綜援】社署修例　新申領者月收少千元　兼須重返職場

社會福利署早前（7日）宣布，由今年2月1日起，將領取長者綜援的合資格年齡由60歲提升至65歲，令60至64歲新領綜援的長者，每月少收1,030元。 然而社署針對60歲至64歲健全綜援申請人的措施不止一項，新申請人除了要等多最多5年才能領取長者綜援，60歲至64歲的健全綜援申請人亦將要繼續參與「自力更新綜合就業援助計劃」（下稱就業援助計劃），新措施將同樣在2月1日實施。 而舊有59歲將踏入60歲的申請人，即使已退出就業援助計劃準備領取長者綜援，新安排下須重新登記繼續參與就業援助計劃，變相「重返職場」。

政府突然修改長者綜援資格，打亂不少清貧長者的退休計劃。（資料圖片）

據現時的「自力更新綜合就業援助計劃」，健全綜援的申領人須接受計劃，在社工的協助下尋找每月工作時數不少於120小時的有薪工作。過去年滿60歲的人士在綜援制度下都被視為長者，在即將踏入60歲（約為59歲零5個月）前，就會自動退出就業援助計劃。

政府施捨 60至64歲每月工時要求減至60小時

然而隨政府提升長者綜援的合資格年齡，「長者」的定義已變，由原來年屆60歲，提升至65歲。社署近日修改就業援助計劃的內容，有前線社工透露，社署在宣布調高長者綜援門檻當日（7日），同時向社福機構發出新安排，日後60至64歲健全綜援新申領人，亦要繼續參與就業援助計劃，但跟社工的就業面談減至每兩個月一次，尋找的工作的工時亦放寬60小時，新措施同樣將在2月1日實施。

該社工又指，新措施令不少快滿60歲、本來已退出就業援助計劃的綜援申請人，要回到中心重新登記，惹來不滿，「有申請人今年2月初先踏入60歲，好唔開心咁問點解政府要做埋啲咁既野」，令申請人又需要重返職場。該社工認為，社署方面實施新措施時相當混亂，通告中未有解釋實際的處理方法，政策簡介會亦遲遲未公布日期，令人無所適從。

另有消息指，政府打算於10月改革就業援助計劃，將原本處理就業援助計劃的41隊社工隊減少至5個團隊。該社工認為，現時處理就業援助計劃的工作量已十分龐大，若再減少人手對社工只會更辛苦。但該社工表示，社署目前稍未有公布細節，或會在政策簡介會上了解詳情。

社福界立法會議員邵家臻認為，新措施絕對是對已參加就業援助計劃多年的申領人一大挫折；他又指，就業援助計劃已有一定標籤效應，而現時將計劃延伸至60至64歲的新申請人，或會加強標籤效應。他又質疑說：「多咗人參加計劃，點解反而減少處理嘅社工？」他直斥延伸就業援助計劃與減少社工數目做法有矛盾。

由2月1日起的新綜援申請人如年屆60歲、但又未滿65歲，不能再獲長者綜援，只能領取健全人士綜援，金額較長者綜援3,485元少1,030元。有關計劃列於去年提交立法會的一籃子財政預算案中，獲議員通過推准，建制及泛民議員近日才恍然大悟，更演變出建制派與特首林鄭月娥互相開火局面。