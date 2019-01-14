【收緊長者綜援】周基利：政府看輕政策的影響　應先營造討論氛圍

社會福利署早前將申領長者綜援的年齡門檻由60歲提升65歲，下月1日起生效。 教大亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利認為，政府看輕政策改變帶來的影響。他認為因應人口老化，的確有必要實施彈性退休年齡，但可以先行實施其他措施，如提升長者的職業技能，或在政府部門內先行，最後一步才實行調高退休年齡。

邵家臻直言，政府至今完全與公眾「無討論」。（資料圖片/張浩維攝）

周基利：有必要實施彈性退休年齡

教大亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利出席電台節目時表示，政府看輕政策改變帶來的影響，要收回本來一直派發的資助，的確會令受惠者難接受。他提到，觀乎外國例子，長的過渡時間可減低對社會的影響，而且調高年齡門檻本應是最後一步。他承認，因應人口老化，有必要實施彈性退休年齡，但可以先行實施其他措施，如提升長者的職業技能，或在政府部門內先行。

周基利又認為，政府應一早先作出公眾諮詢，讓社會有一定氛圍討論退休年齡及紓緩年齡歧視。而幾年前討論全民退休保障，正正是合適的時機，惟未有人討論有關的論點。他又指出，政府應協助長者及綜援申領人重投社會，如果有人由40歲一直領取綜援直至逝世，政府就應檢討政策為何會讓以上事件發生。

邵家臻：至一直未有與業界討論如何拆彈

社福界立法會議員邵家臻亦表示，政府的調高門檻的措施導致全城熱話，但卻一直沒有與業界討論應如何拆彈，直言至今完全「無討論」；他表示，以現時情況，政府難以將措施原封不動在2月1日實施，認為必須擱置。他又提到，即使要讓長者重投勞動市場，年齡歧視仍是一大問題，政府應先檢討現時綜援政策。