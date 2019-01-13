【政圈風聲】收緊長者綜援 　政府最快明日公布「調整」方案？

政府將於由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲。特首林鄭月娥日前在立法會問答環節上，回應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。 據了解，有議員曾向勞工及福利局局長羅致光建議，將方案延至3年後「救火」；而當局亦認為此舉「可以討論」，預料最快明日公布「調整」方案。

有議員曾向勞福局局長羅致光建議，將方案延至3年「救火」，而當局亦認為「可以討論」，預料最快明日公布「調整」方案。（資料圖片）

越早提調整方案越有利

事實上，政府強推收緊長者綜緩方案，原本已令建制、泛民都十分不滿，加上行政長官林鄭月娥上周出席答問大會時，公然「挑釁」議員，指有關決定是議員在去年《財政預算案》批准的，尤其令在《預算案》投下贊成票的建制派陷於尷尬局面。

不過，即將要面對「火燒連環船」情況的並非林鄭，而是明日將赴立法會出席福利事務委員會的羅致光。據悉，建制及泛民已準備好連番追問夾擊當局，但戰事不只一場，陸續有來的還有周二的扶貧委員會會議；周三立法會大會上社福界議員邵家臻，亦會提出擱置有關收緊長者綜援的議案；以及本月28日福利事務委員會特別會議。

有政界人士認為，在此情況下，政府越早「轉身」公布「調整方案」，越能避免議題「燒下去」。據知，有議員曾向羅致光提出，將方案延後3年，就該年齡層的老人作基本需要調查，以及應對就業市場排斥檢討，以便作出「起碼的調整」再推出。消息指，這方面亦獲羅致光回覆指「可以討論」，認為政府對「調整」方案並不排斥，預料政府最快明日、最遲或周三前將公布「調整」方案。