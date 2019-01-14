【包山王索償案】肇事司機直認事前曾喝酒　但堅稱反應正常

因交通意外而下肢癱瘓的「包山王」黎志偉，向兩司機索償千萬案續審。庭上透露肇事司機有醉駕案底，曾被停牌一年，司機直認不諱沒從該案中汲取教訓，亦直認事發前曾喝酒，但堅稱意外發生時反應正常，惟據了解他終未有被控醉駕，但另一司機雖被控不小心駕駛，卻終未被定罪。

首被告唐洪國直認意外發生前曾喝半小時酒。（李慧娜攝）

原告為黎志偉，被告為肇事的兩名司機，分別為：唐洪國及徐紹輝。

直認無從醉駕定罪吸取教訓

首被告，即首先撞到留的司機唐洪國今出庭作供，他稱任職業司機達30年，1992年因不小心駕駛被定罪，2008年又因醉駕被定罪，當時被停牌1年，代表黎的資深大狀蘇朗年詢問唐是否沒從該案中得到教訓，唐直認不諱。

意外發生前曾喝酒半小時

唐承認案發當晚，即2011年12月9日，他在荃灣約喝酒半小時，並由荃灣駕駛肇事車輛至案發地點，當時他不知道車輛有部件失靈，蘇大狀直指據車檢報告，唐的車頭高燈、水撥、防鎖死煞車系統均失靈。

認曾「爬頭」但無超速

唐亦承認在意外發生前曾「爬頭」，但沒超速，蘇大狀直指被唐「爬頭」的車輛已超速，而唐的車輛必定要超速才能「爬頭」，唐否認，並堅持自己以約時速80公里駕駛，即肇事路段的最高限速之內行駛。

原是攀石健將的黎志偉，駕電單車遇意外時，連環被兩車撞倒至下肢癱瘓。（資料圖片）

指黎突從中線切入快線

唐稱事發時在約在20米看到黎，但黎卻在兩車距離約3米時，由中線切至快線，他才收掣不及撞到黎，而黎被撞後，其電單車行走約2至3秒，黎才從電單車上倒下，而電單車在無人駕駛的情況下再行走一會才向左倒下。

蘇大狀直指情況沒可能發生，又質疑唐就次被告被控不小心駕駛一案中作供時，就意外細節說出不同版本。

堅稱當時反應正常

唐再稱撞擊後他已即在快線剎車，當時車輛冒起白煙，但因其煞車系統失靈，故他放開剎車掣，將車轉向中線，再急剎，唐堅持在快線時已收慢速度，但「反應有啲慢」，收掣不及，蘇大狀質疑他是否因喝酒而反應變慢，唐仍堅持當時為「正常反應」。

認曾喝酒司機未有被控醉駕

據了解，唐就是次案件就4項傳票罪認罪，包括車撥失靈，車頭大燈及高燈失靈、倒車燈失靈及非法安裝視像顯示器，而未有被控醉駕，雖在現場驗出唐體內酒精濃度超標，惟到警局時卻沒有超標；而次被告徐紹輝在不小心駕駛一案中亦最終脫罪。

案件編號：HCPI 1235/2014