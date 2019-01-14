【法律年2019】馬道立演辭四：酷刑聲稱案多　會與律政司商討對策

近年大批人士湧港提出酷刑聲請，終院法官馬道立在法律年開幕致辭時，亦談提及此事，並指酷刑聲請者多半會先向入境處進行申請，被拒後會向上訴委員會提上訴，若再次被拒，不少酷刑聲請者都會將申請帶入冗長的法律程序，令有關案件數量大增；最近亦有議員反映高等法院上訴法庭處理民事案需時長的情況。馬道立今（14日）稱為應付此類數量龐大的案件，確令原訟法庭和上訴法庭承受沉重壓力，單是調撥資源並不夠，如需要更多法官人手，司法機構將會與律政司磋商修訂法例，望更有效率地處理酷刑聲請。

馬道立重申，香港法治公平和公義之處在於秉持司法獨立和人人平等的原則。（盧翊銘攝）

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馬道立在致辭尾段特別提到，近年政府須處理數量非常龐大的這類免遣返聲請，而且大部分酷刑聲請通常都會進入司法程序，包括提出司法覆核、上訴至終審法院等。馬道立稱，龐大的案件量使原訟法庭、上訴法庭承受沉重壓力，而終審法院同樣亦感受到壓力。

需要更多法官入職

馬道立解釋，各級法院審理每一宗案件都經過深思細慮，延誤有時在所難免，而增撥資源固然需要，但單靠增撥資源不能解決所有問題，例如我們需要更多法官入職，但這不單純是涉及財政資源。再者，調配人手和資源處理免遣返聲請，無疑會對其他案件和其他司法工作產生不良影響。

馬道立透露司法機構將會與律政司磋商，探討對法例作出適度的修訂的可行性，從而更有效率地處理此等酷刑聲請，並會諮詢相關持份者。