【法律年2019】馬道立演辭三：望年內立法通過延後法官退休年齡

2019法律年度開幕禮今（14日）於香港大會堂舉行。終審法院首席法官馬道立致辭時說明香港司法制度擁有優秀法官的重要性，再次強調提高各級法院法官的退休年齡，是吸引兼備司法和專業才能的傑出人才的方法之一，此建議受政府、立法會及各法律團體支持，望有關法例可於年中通過及正式生效。

終院首席法官馬道立到大會堂出席法律年開幕。（盧翊銘攝）

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提議退休年齡延至70歲

現年63歲的馬道立於去年法律年度關幕禮時已提議延長法官退休年齡，包括將區域法院級別以上的法官退休年齡由65歲提高至70歲。

政府去年亦已向立法會提交文件，接納司法機構建議，認同法官退休年齡應延長，例如終審法院、上訴庭及高等法院法官，退休年齡應由現時65歲延長至70歲。另又建議增設4個高等法院副司法常務官職位，以加快處理案件聆訊。

退休年齡低未能挽留人才

馬道立在今日的法律年度開幕禮再強調，相比其他普通法司法管轄區，香港的法官退休年齡確實過低，未能配合實際情況。可以相當肯定，提高退休年齡對招聘法官以及挽留經驗豐富的法官，均會大有幫助，而提高退休年齡的建議獲得政府、立法會議員和兩個法律專業團體的廣泛支持。

指該法會乎公眾利益

馬道立直指修訂相關法例是必須的，而草擬工作亦已進入最後階段，他衷心希望一切所需的法例可於年中獲得通過並正式生效，又形容法例既合乎公眾利益，亦對社會有莫大的裨益。