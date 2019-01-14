【法律年2019】馬道立演辭二：審訊判詞均公開　批評宜先了解背景

終審法院首席法官馬道立在法律年開幕的演辭指，現在的社會複雜，人們常以批判角度，去質疑與他們相關的決定，當各人意見有很大差異時，了解事件的背景顯得非常必要。馬又稱，現在香港的法庭，即使具爭議的案件，亦能公開審訊，判詞亦公開並廣讓公眾查閱，公眾不應質疑法庭會否在考慮法律以外的因素，例如受政治因素所影響才作下決定。 他又重申，公眾對司法的信任很重要，並一再強調，維護法治是他作為終審法官的首要工作。

馬道立到大會堂出席法律年開幕。（盧翊銘攝）

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審視前需了解背景

馬道立在其法律年開幕的演辭中，續提到香港法制的各個層面，目的是希望公眾能對法庭的工作，特別是對法庭就社會大眾甚為關注的問題所作的裁決，希望能得以適當地予以審視和評論。

馬說：「我們生活在複雜的社會、複雜的世界；人們時常以批判的角度質疑那些影響他們的決定正確與否。這些決定有時未必容易理解。當不同人士提出合理但南轅北轍的觀點時，在正確的背景和基礎上了解事情更顯得必要。」

公開審訊判詞供公眾查閱

他又提到司法透明的重要性，並指出現時所有級別法院都以公開聆訊方式進行，只有極少數情況，如涉及兒童事宜，才會閉門聆訊，即使具爭議的案件，審訊亦是公開，並讓傳媒廣泛報道。

此外，法庭判決及裁決理由，亦會公開於司法機構的網頁上，讓公眾查閱，若公眾對法庭裁決有疑問，可以透過看相關判詞來找到答案，亦無須揣測或猜度作出判決的背後原因，更不應肓稱法官可能考慮了與法律無關的因素。