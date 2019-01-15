下月新年供款死線前僅得4天工作日　積金局提醒僱主準時供強積金

農曆新年將至，積金局今（15日）提醒，2月份強積金供款日死線前適逢公眾假期，僅得4個工作日，呼籲僱主及早安排供款，以免逾期被徵收5%附加費。

積金局總經理翁世新指，下月情況較為罕見。（陳淑霞攝）

按目前法例，強積金供款日死線為每月10日，假如供款日是星期六、公眾假期等，則順延至下一個工作天。

積金局總經理（成員保障及服務）翁世新指，下月情況較為罕見，由於踏正農曆新年假期，供款日死線前僅得4個工作天，較正常少近半，亦史無前例，是強積金自實施以來，錄得最少「供款窗口」工作日的一次。他又指，不少企業於新春期間或可能休市，人手亦可能短缺，呼籲僱主盡早安排供款。

他又指，積金局會向逾期供款僱主發出附加費通知書，每月平均發出約2萬張，僱主需繳交5%附加費，款項將歸屬僱員強積金帳。至於以往「供款窗口」工作日較少的月份，例如去年5月，只得5個供款天數，則錄得近2.2萬名僱主逾期紀錄，較平日增加6至7個百分點。

逾期供款多與郵遞支票有關

翁又提到，逾期供款多因企業行政措施延誤所致，大部分與郵遞支票有關，他續指，現時全港有約20多萬名僱主，有7成仍沿用支票作供款方式，惟郵遞需時，亦有不少僱主誤以為供款日死線寄出即可，結果不慎拖數。

他建議，僱主可善用受託人提供的電子工具繳交供款，既可確保供款準確無誤，亦有自動程式計算所需供款額，可提升工作效率，及節省行政成本。

積金局提醒，僱主如拖欠強積金供款，屬刑事罪行，最高可被罰款45萬及監禁4年。