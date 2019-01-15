【冷靜期】兩個取消期方案　消委會：支持7日冷靜期及14日退款期

政府今日（15日）公布展開強制性冷靜期公眾諮詢。消委會新任主席林定國表示，支持7日冷靜期及14日退款期，讓消費者有充裕時間考慮是否行使取消合約權利。對於政府提出合約3,000元以上才受規管，與消委會早前建議500元以上有出入，他解釋，兩者門檻的出發點不同，消委會參考海外做法，政府則以本地投訴個案作基礎，不能直接比較。 他又稱非常歡迎有公眾諮詢及感到鼓舞，並同意先聚焦預繳式、涉及金額大的美容及健身行業，循序漸進。

消委會新任主席林定國表示支持冷靜期諮詢內容。（洪嘉徽攝）

消委會發言人表示，去年4月發表「倡議設立強制性冷靜期」的研究報告，就政府諮詢文件的建議內容與該會所倡議的十分相近，深表鼓舞，消委會全面支持政府建議強制性冷靜期聚焦於美容和健身服務行業。

根據消委會投訴數字顯示，不少有關於不良營商手法的投訴均涉及美容和健身服務，當中牽涉的交易屬預繳式消費和金額亦較高。諮詢文件中提出冷靜期和退款時限有兩個方案，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期、或7個曆日冷靜期和14個曆日退款期，消委會支持後者方案，以便消費者有充裕時間處理退款安排。發言人表示，將盡快完成硏究諮詢文件的內容，向政府進一步提供意見，並呼籲市民各界積極參與諮詢，爭取就冷靜期盡早立法，遏止不良營商手法。