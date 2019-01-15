【沙中線】中科專家證人稱鋼筋被剪　又質疑供應商測試結果可信性

沙中線紅磡站獨立調查委員會下午續訊，由中科委聘的獨立結構工程專家、香港大學土木工程系副教授楊德忠出席作供。代表中科的大律師蘇信恩於庭上問及楊德忠，對港鐵展開紅磡站月台層板開鑿有何意見。楊德忠供稱，根據螺絲帽供應商人和科技（BOSA）的螺絲帽長度為44至48毫米，惟檢驗結果中，有樣本顯示鋼筋長度以及所外露的扭紋遠低於原本設計，故相信涉事鋼筋「係剪咗」。 另外，楊又質疑BOSA去年底展開螺絲帽螺紋強度測試的可信性，指測試樣本存有四大問題，且文件顯示測試表現屬初步結果，而測試會否有最終報告，委員會至今亦未清楚。

香港大學土木工程系副教授楊德忠作供時指出，相信有「剪筋」情況。（吳鍾坤攝）

含誤差仍至少「短咗7毫米」

對於港鐵就紅磡站月台層板開鑿石屎檢驗的結果，楊德忠舉例有一枝位於東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部的鋼筋螺絲頭，扭入長度為33.98毫米且沒有扭紋外露，他表示該枝鋼筋扭入長度約數為34毫米，容許檢查誤差為3毫米，相加後鋼筋長度僅37毫米，與BOSA的資料顯示螺絲帽長度為44至48毫米，至少仍「短咗7毫米」，故即使至今仍未發現有被剪的螺絲頭，又不排除螺絲頭在生產過程或有瑕疵，惟結果依然令人相信涉事鋼筋「係剪咗」。

同時，楊又質疑BOSA去年11月就螺絲帽螺紋強度的測試結果，指出樣本存在來源未明、拉力強度未明、欠缺代表性及準確性四大問題。楊表示，紅磡站工地使用超過兩萬個螺絲帽，惟BOSA的測試「有可能係為委員會去做」，故未必會考慮每個細節，以及結果未有詳細列明不同測試失敗的情況；楊又指測試結果文件蓋上「初步」的印章，對於會否有進一步更準確的報告或最終報告存有疑慮。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott亦對此表示不知情。

批扭入六成論說法「超乎簡單」

至於有其他涉事方的專家證人於報告提及，鋼筋螺絲頭扭入六成（即扭入26毫米），其安全系數已有足夠強度，故結構屬安全。楊不同意，認為扭入6成並不足夠，又稱此說法是「超乎簡單」，只着重拉力強度，惟忽視了螺絲頭的力度、扭入須達致末端與末端對接（Butt to Butt）的要求，並不能通過其他表現的測試。

代表禮頓的資深大律師石永泰引述委員會委聘的專家證人報告中，提及計算螺絲帽強度的方法，能夠推斷出螺絲帽扭入7圈（連同容差約扭入30毫米），其拉力便能達致625兆帕，故對照政府公布的75個樣本結果只有5枝螺絲帽長度不達標（分別扭入長度為6.22毫米、29.65毫米、9.4毫米、28.54毫米、28.79毫米）。楊德忠不同意，重申螺絲帽必須扭入10至11格扭紋才合理。

石永泰又指出，楊德忠所撰寫的專家報告中，引述運房局局長陳帆出席交通事務委員會會議，回應議員提問時，提及須確保鐵路運作百分百安全，而推斷出螺絲帽扭入長度為43毫米，質疑是中科董事潘焯鴻的建議。楊否認，解釋自己亦曾任政府官員，要找出文件引述立法會的討論十分容易，亦不會理會潘的喜好。蘇信恩其後表示，石永泰的說法是質疑楊德忠作為專家證人的獨立性，要求委員會交代看法。委員會主席夏正民指，委員會從未質疑，會接納楊是代表中科的獨立專家證人身份。