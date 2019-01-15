【冷靜期】諮詢文件七問七答　消費者想全額退款要留意付款方式

政府今（15日）展開針對美容及健身行業消費合約，設立法定冷靜期作公眾諮詢。公眾可於4月16日或之前就冷靜期長短、受限最低合約金額、及退款安排提出建議。政府擬於2019/20立法年度，向立法會提交立法實施冷靜期的條例草案。 日後市民在購買美容或健身服務，要取消合約並取回款項，要怎麼做呢？當中原來以現金和信用卡支付，退款會有分別，以信用卡付款需繳付至少3%作行政費，如以分期付款更會被扣除5%費用，以現金付款才可全數取回。

消委會曾建議為健身等行業設立強制性冷靜期。（資料圖片）

1. 問：哪些消費合約將適用於冷靜期？

答：合約預繳金額為3,000元或以上的美容、健身服務，但不包括只提供美甲、按摩、或改善脫髮的服務商戶，而公立醫院和診所、政府營運的設施、學校和教育機構、慈善團體、及在酒店和住宅物業內的會所提供的服務。

由於海關過往接獲的投訴個案中，涉及的金額中位數方面美容為3.4萬元、健身為2萬元，商經局常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞表示，設定金額為3,000元以上，已涵蓋海關投訴個案中九成金額，是合適的起點。

2. 問：冷靜期及退款期如何計算？

答：冷靜期由商戶提供客人指定資料的翌日起計算。兩個方案為「3+7」和「7+14」，即3個工作日冷靜期和7個工作日退款期（工作日不包括星期六、日、公眾假期），及7個曆日和14個曆日退款期（包含周末及公眾假期）。

消費者在冷靜期內，以書面形式向商戶取消，可使用法例提供「取消合約通知書」，或商戶自訂通知書。而退款期由發出通知書當日起計算。

3. 問：為何冷靜期適用範圍只是美容院及健身中心，未包括時光共享、遙距合約及非應邀合約？

答：海關於2013年至2018年共接獲1,124宗投訴個案，當中美容和健身服務有863宗、佔據整體77%。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，威嚇性營商手法及金額較大，對象多是沒有能力決定合約的人士，包括長者、智力不足等，現階段不會將時光共享、遙距合約等納入該法例規管中。

利敏貞補充，時光共享的投訴個案佔整體少於十分之一，而遙距合約、非應邀合約，消委會及海關亦未有相關投訴數字，故認為循序漸進方式，先做美容及健身行業。

4. 問：退款時如何計算行政費計算？

答：若消費者以信用卡作一筆過付款，商戶亦以信用卡方式退款，及可扣除上限為交易金額的3%作行政費；若以分期付款，則可扣除上限為該交易金額的5%行政費。如果消費者以現金付款，商戶不能扣除任何行政費。

利敏貞指，消費者以哪種形式付款，商戶亦應使用相同形式退款。如使用分期付款時，商戶在指示發卡銀行將款項退還，或要向銀行繳付8%行政費，基於對消費者、商戶公平，兩者都不應全數負責的費用。

5. 問：若消費者在冷靜期內，使用部分服務，取消合約時退款金額如何計算？

答：商戶在冷靜期內接受付款及提供服務，當消費者在取消合約前，已使用服務，商戶在退款時可參照合約總金額，作比例計算。

6. 問：若退款不果，消費者可以如何做？

答：除了消委會提供調停工作，政府將擬定法例訂立私人訴訟權，讓消費者可提出民事訴訟，追討損失或申索賠償。

若商戶堅拒退款，消費者可向海關投訴，由海關調查和發出執行通知，要求商戶糾正或停止再犯。商戶若無履行即屬刑事罪行，一經定罪可處罰款。利敏貞表示，罰款對商戶具有一定阻嚇作用。

7. 問：日後若有其他行業需要規管，將如何處理？

答：草擬法例時，可考慮訂明一個比較簡易修改使用範圍方法，如通過修訂附屬法例。