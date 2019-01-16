【收緊長者綜援】團體指綜援人士含冤20年　跨黨派議員要求檢討

社署早前公布，2月1 日起調高領取長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來社會爭議。多個團體及跨黨派議員今（16日）到政府總部門外示威，要求政府撤回新措施。社福界議員邵家臻，於同日就檢討綜援改革提出動議案，多個議員表示支持議案向政府施壓，料相關議案可大比數獲得通過。

團體指出，綜援制度逾20年沒有作出任何檢討及改革。（張浩維攝）

社署早前公布，將於2月1日起調高領取長者綜援門檻，合資格申領年齡由60歲上調至65歲。勞福局局長羅致光連日來現身解說仍無法為新措施「撲火」，由多個關注團體組成的「捍衛綜援權利大聯盟」、社區組織協會及逾10名跨黨派立法會議員，今（16日）到立法會示威區抗議，要求政府撤回相關決定。

邵家臻指，多年來社會向綜援申領人士貼上負面標籤。（張浩維攝） 提出議員議案促政府檢討綜援 社福界議員邵家臻將於今日就綜援計劃提出議員議案，促政府立即檢討並改善綜援計劃，包括釐訂援助金額的機制，以保障綜援申領人的基本入息。 他表示，綜援申領人多年來被社會貼上負面標籤、「含冤」多年，盼可透過今日所提出的議員議案，向政府施壓以全面改革綜援制度。 民主黨議員、福利事務委員會主席鄺俊宇亦指，目前綜援金基礎根據1996年的基本生活需要調查以釐訂，逾20年沒有作出檢討及改革，而政府每年僅按通脹調整社會保障金額，便當作向公眾交代，直斥「林鄭月娥不食人間煙火」，促政府就綜援改革。

容海恩表示將支持邵家臻提出的議員議案。（張浩維攝）

建制派議員指將支持相關議案向政府施壓

新民黨議員容海恩亦指，長者礙於身體機能衰退在職場難以求職，形容新措施如同強迫長者外出工作，因此將會於立法會大會上支持邵家臻提出的議員議案，要求政府檢討綜援金額及剎停新措施：「俾返長者一個選擇嘅權利！」

工聯會勞工界議員陸頌雄則稱，綜援申領者不僅需面對高昂的日常開支，租金負擔亦使他們百上加斤，認為政府應反思綜援制度作檢討，並撤回新措施。