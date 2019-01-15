【收緊長者綜援】社署稱新制事在必行　社福機構憂難配對就業

港府宣布2月起收緊長者綜援，申領年齡上調至65歲，換言之，60至64歲健全受助者日後不止綜援金額少收約1,000元，還需按社署要求，參與「自力更生綜合就業援助計劃」(IEAPS)，外出就業。 社署今(15日)與營辦計劃的非政府機構開會，交代新安排，據悉署方於會上表明政策勢在必行，亦非社署可控範圍，將需如期執行。有參與營運的機構憂慮，缺乏政府配套下，難以為年長人士轉介合適工作機會，亦憂慮計劃轉制、改以5大區域劃分服務後，申請人需跨區工作，就業意欲大降，機構亦難以管理龐大數量個案，令服務成效不彰。

港府宣布下月起調高長者綜援申領年齡，60至64歲健全長者只能繼續領取成人綜援，亦需外出就業。(資料圖片)

年過60勞保貴 社工憂僱主不願聘用

現時共有26間非政府機構受社署委託，於各區推行IEAPS，服務合約期原定今年3月結束，社署早前已要求機構簽訂意向書，同意將服務過渡至今年9月底。現時綜援制度下，15至59歲身體健全申請人需符合工作要求，由於港府收緊長者綜援門檻，機構期間需額外向60至64歲綜援申請者，提供就業支援及配對。



社署代表今於會上向出席機構解畫指，新制主要屬政府人口政策，亦需配合延長退休年齡大方向，無法撤回，將需如期推行，但署方將會放寬60至64歲人士就業規定，每月工時將會減半至不少於60小時；與社工面談次數減至每兩個月1次。

據了解，新計劃將將於今年3月招標，並擬將舊有的26間營辦機構、分布18區的版圖，轉為劃分作5大區域統轄，過渡期間則會向機構增加撥款。有份參與IEAPS的營運機構高層透露，受助人大多不願跨區工作，倘社署進一步縮隊至5個區域，相信申請人求職意欲會進一步下降，機構亦難以管理新接收的龐大個案。此外，她又憂慮難以為60至64歲申請人轉介合適工作機會，「現在老闆都唔肯請年長人士，而且勞保費又貴，僱主無咩意欲請佢哋。」

該社工又指，社署未有說明整合計劃後會否增設投標門檻，例如需強制提供就業培訓或與僱主有聯繫，憂慮日後服務出現變數。

邵家臻呼籲營辦機構拒絕接納社署延長合約要求，以免淪為政府「幫兇」。(資料圖片)

社福界立法會議員邵家臻則表示，收緊長者綜援年齡在社會上有極大爭議，社會各界、甚至是跨黨派，亦極力要求擱置，亦有市民正尋求司法覆核，可見有關政策絕不可取，他會於明日立法會提出檢討綜援議案，冀迫令政府撤銷法案。他續指，收緊長者綜援欠理據，市場排拒較年長人士就業，減少60至64歲長者生活保障，亦根本無助他們增加就業機會，呼籲營辦機構拒絕接納社署延長合約要求，勿淪為政府不公義政策「幫兇」。