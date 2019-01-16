【消委會】小米智能手錶被指準確度偏差9成：消委會測試標準問題

消委會昨（16日）公布20款智能手錶及運動手環的測試結果，發現各型號的估算運動數據準確度差異大，當中小米的479元Amazfit Bip運動手錶及219元Mi Band 3運動手環，在估算踩單車的熱量消耗偏差分別高達87%及88%。 小米今（16日）回覆《香港01》指，兩款產品所顯示的熱量消耗，均為運動卡路里減去基礎卡路里，又稱：「消委會測試使用的熱量標準有可能在概念上與我們產品所使用的存在差異，導致測試結果偏差較大。」

消委會公布20款智能手錶及運動手環的測試結果，發現各型號的估算運動數據準確度差異大。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

根據消委會昨日公布的產品測試結果，發現各型號的估算運動數據準確度差異大，當中售價逾6千元的智能手錶「Suunto 9」，步數值偏差達五成；而1,199元「MyKronoz ZeRound²」的模擬日常生活步數偏差多達46%之餘，其踩單車的熱量消耗偏差更高達近九成，表現與售價僅219元的「小米 Xiaomi Mi Band 3」運動手環一樣。而售價達3,999元的「AppleWatch Series 4（GPS+Cellular）」，及其3,199元「Watch Series 4 （GPS）」是表現最佳的智能手錶。

對於消委會的報告，小米回應指，其手環3及Amazfit Bip（運動手錶青春版）所顯示的熱量消耗，均為運動卡路里減去基礎卡路里，「消委會測試裡使用的熱量標準，有可能在概念上與我們產品所使用的存在差異，導致測試結果偏差較大。」

小米續稱，由於報告中未有詳細提及使用的儀器及計算方式，目前沒有辦法核實，希望可進一步了解具體測試及計算方式。