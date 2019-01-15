【消委會】$219小米運動手環熱量消耗偏差值近9成　邊款表現好？

近年興起使用運動手環、智能手錶等，監測運動量。但消委會公布相關產品測試結果，發現各型號的估算運動數據準確度差異大，當中售價逾6千元的智能手錶「Suunto 9」，步數值偏差達五成；而1,199元「MyKronoz ZeRound²」的模擬日常生活步數偏差多達46%之餘，其踩單車的熱量消耗偏差更高達近九成，表現與售價僅219元的「小米 Xiaomi Mi Band 3」運動手環一樣。 消委會指出，售價達3,999元的「AppleWatch Series 4（GPS+Cellular）」，及其3,199元「Watch Series 4 （GPS）」功能豐富、語言助理表現出色，僅電池表現稍差，總評最高為4.5分，是表現最佳的智能手錶；而「Fitbit Charge 3」運動手環售1,298元，總評最高為4分，表現最佳。

消委會今（15日）公布17款智能手錶及3款運動手環的測試結果，發現不同型號的估算運動數據準確度差異大。（資料圖片）

國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing）測試多款智能手錶及運動手環，由試用者佩戴各樣本量得的數據，與同時使用的精密器材取得的數據作比較。消委會今（15日）公布當中17款智能手錶，以及3款運動手環的測試結果。

「三星SamsungGalaxy Watch（42mm）」估算跑步數偏差18%

有19款測試產品的跑步步數估算偏差不超10%，惟售價2,598元「三星Samsung Galaxy Watch（42mm）」的估算偏差為18%。至於步行步數方面，11款偏差不超10%，其餘偏差由11%至49%不等，當中「Suunto 9」偏差高達49%。

倘估算模擬日常生活的步數， 僅8款樣本偏差低於10%，其餘則偏差值達14%至46%不等，當中「MyKronoz ZeRound²」偏差高達46%。而「Garmin vívoactive 3 music」、「Garmin Forerunner 645 Music」及「Garmin vívosmart 4」，偏差均不超過6%，在這個項目獲評5分 。

至於測試路線方面則包括迂迴路段及未能接收GPS衞星訊號的路段。有8款的估算步行距離的偏差不超過10%，其餘偏差由11%至60%不等，其中售價3,899元「Garmin Forerunner 645 Music」偏差高達60%，表現最差。同一牌子的「Garmin vívosmart 4」估算偏差達42%，表現亦較差。

「Apple Watch Series 4（GPS）」熱量消耗偏差低於10%

估算步行的熱量消耗中 ，僅「Apple Watch Series 4（GPS）」的偏差低於10%，其餘樣本偏差由12%至51%不等。估算跑步的熱量消耗，則有6款產品偏差低於10%，其餘偏差由13%至46%。

踏單車的熱量消耗「小米Xiaomi Amazfit Bip」偏差達87%

不過，在估算踏單車的熱量消耗，5 款產品的偏差低於10%，但售479元「小米Xiaomi Amazfit Bip（運動手錶青春版）」偏差道高達87%，而「Mi Band 3（小米手環 3）」、「MyKronoz ZeRound²」的偏差則同為88%，準確度同樣較低。至於估算日常生活熱量消耗方面，只有「Suunto 9」及「MyKronoz ZeRound²」偏差低於10%。

消委會又指，8款樣本在不同運動情況下，量度心率和重複量度心率時的偏差不超過5%，其中「小米Xiaomi Amazfit Stratos（運動手錶2）」量度踏單車時的心率偏差為13%，不同運動時重複量度心率的偏差僅1%，數據穩定性很高，獲評最高的5分。

至於GPS衞星定位測距方面，13款樣本內置GPS接收功能，在實驗室選用的路線下，「Apple Watch Series 4（GPS +Cellular）」、「Garmin Forerunner 645 Music」及「Mobvoi TicWatch Pro」測算距離偏差低於5%，獲評5分。「Suunto 9」的偏差卻高達55%，只得1分。

消委會指，按比重計算，售價3,999元的智能手錶「Apple Watch Series 4（GPS+Cellular）」，及售3,199元的「Apple Watch Series 4（GPS）」功能豐富、語言助理表現出色，僅電池表現稍差，總評最高為4.5分；售1,298元的運動手環「Fitbit Charge 3」總評最高為4分。