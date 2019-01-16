同工不同酬　政府清潔起薪1.3萬外判僅8,556元　月薪相差逾4千元

政府實行外判制，衍生同工不同酬現象。食物及衞生局局長陳肇始今（16日）提交予立法會的書面回覆披露，食環署現時共聘用約2000名二級工人提供公眾潔淨服務，起薪點逾1.3萬元，至於外判清潔工月薪則以8,556元起跳，兩者差距逾4千多元。

政府外判清潔工薪酬待遇一直備受關注，港府終提出外判制改革。(資料圖片)

據該文件顯示，截至去年底，食環署共聘用 2773名二級工人，其中提供公眾潔淨服務有2003人。二級工人現時起薪點為每月13,040元，頂薪點可達15,365元，每星期平均工時約為45小時。員工若須於黑色暴雨或八號風球或以上返工，亦可享有當值津貼。

至於2018至19年度食環署轄下外判商清潔工月薪，則介乎8,556元至15,200元；保安月薪則介乎8,556元至9,424元。值得注意的是，有關數據並無按職級劃分，一般而言，外判商管工職級多較高薪，數據亦未能反映外判工平均工時、聘用年期及年齡資料。

4月起投標政府合約 外判工可享約滿酬金

外判制向被批評剝削員工權益，港府早前宣布落實外判合約制改革，今年4月起投標的政府合約，外判工做滿一年，均可享約滿酬金，打風等惡劣天氣上班亦可獲1.5倍工資等。港府亦將評審標書中的價格及技術評分調整，由7:3改為5:5，亦將工資因素於技術部分比例調高至25%，期望可改善價低者得情況，惟是次改革只規定薪金不低於法定最低工資，有意見憂慮外判工薪酬仍然偏低。