4名菲國在囚港人面臨巨額律師費　政府無計劃以法援協助

四名於菲律賓捲入製毒案的港人，被判藏毒罪成判囚終身，其家屬決定申請覆核裁決，不過4個家庭因而面臨巨額律師費，為此傾盡家產，早前更需發起眾籌。 政務司司長張建宗今日（16日）以書面回覆議員質詢時表示，法援服務不適用於香港以外的司法管制區裏的法律程序，暫時亦未有計劃將此延伸至涵蓋外地遭刑事檢討的香港居民。

張建宗以書面回應稱，政府無計劃將法援延伸至涵蓋於外地遭刑事檢討的香港居民。（資料圖片／羅君豪攝）

立法會議員謝偉俊提出書面質詢，問到會否對囚於菲律賓的港人，如2000年捲入販毒案的鄧龍威、四名被判藏毒罪成判囚終身的港人，或其他在海外涉及刑事案件的港人，提供適當法律援助，應付訴訟開支。

張建宗以書面回覆表示，如將法援服務延伸至其他司法管轄區，就會涉及審查當地訴訟個案的案情、應否從香港委派律師協助辦理有關個案，以及如何持續監察個案的審訊或上訴程序等。

不同司法管轄區的法律制度有很大分別 實際執行上有困難

他續稱，由於不同司法管轄區的法律制度，可以有很大分別，因此在實際執行上，會有極大困難，政府並無計劃將法援制度，延伸至涵蓋在外地遭刑事檢控的香港居民。

張建宗又稱，政府會致力為在境外遇上困難的香港居民提供協助，入境處協助在外香港居民小組會與外交部駐香港特別行政區特派員公署、國家駐外使領館及相關政府部門聯繫，並因應個案的性質，提供可行及適切的協助。

他續稱，小組會按當事人或其家屬的要求，透過國家駐外使領館，要求當地部門依法、迅速、公平和公正審理案件。