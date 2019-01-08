【港人菲製毒案】四封獄中家書話淒涼　滿紙冤屈淚千行：好難受！

四名於菲律賓捲入製毒案的港人，上月被判藏毒罪成判囚終身，並被轉到馬尼拉一所大型監獄服刑，家屬早前己就案件申請覆審。四名港人於獄中寫下家書向家人報平安，港人梁樹福泣訴想起家人為他辛苦花錢便十分難受，又表達對女兒及家人的思念，「你當我去咗另一個世界生活，不要為我傷身」。

四人上月於菲律賓被判囚終身。（資料圖片）

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被判囚終身 家屬提覆審

四名港人2016年菲律賓蘇碧灣一艘漁船上，被菲警以涉嫌製毒拘捕，並稱於船上檢獲500克冰毒，經歷兩年的審訊，菲法院於上月判四人製毒罪不成立但藏毒罪成，四人被判囚終身，隨後被調到馬尼拉New Bilibid Prison監獄服刑，家屬早前就案件提出覆審。由於調獄後家屬無法與四人與電話聯絡，亦暫時未能到菲探望，只能用書信溝通。協助事件的立法會議員涂謹申表示，中國駐菲律賓領事上月曾探望四人，並轉交四人寫下的平安家書給家人。

港人梁樹福泣訴：當我去咗另一個世界生活

港人梁樹福於家書中指獄中生活難捱，「好多濕（蚤）咬又無水沖涼」，又向兩名子女及父母表達思念，指自己仍然於獄中堅持，「阿琳、阿星、老豆、老母，我好想見到你地…不要擔心，（我）現在仲捱得住，但冇錢咩都要做」。家書中，梁又希望家人不要為他傷身，「阿琳，你當我去左（咗）另一個世界生活，叫阿星同阿爺、阿嫲不要為我傷身，又要你地比（畀）錢我生活，我都好難受」。另一名港人盧榮輝則指希望女兒努力讀書及叫女友不要擔心，「叫我個女讀好D書，記注（住）！同我女朋友講，不要擔心，天會安排」。

眾籌目前籌得46萬

另外兩名港人陳國棟及郭錦華於書中表示自己身體無大礙，希望家人要照顧好身體。四人及其家屬現時由涂謹申協助下發起眾籌，希望為四人籌募律師費應付上訴，目標為300萬，截至本月5日共籌得46萬3千多元。