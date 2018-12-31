【港人菲製毒案】菲檢控官入稟覆核　家屬眾籌300萬律師費進度10%

協助四名港人及其家屬的立法會議員涂謹申發新聞稿指，就4名港人在菲律賓被指藏毒而判終身監禁，他們的代表律師於上周五正式入稟當地法庭，要求原審法官覆核裁決，而應特首要求，涂謹申亦已把有關入稟狀交予保安局和入境處，以便他們詳細了解跟進。同時間，家人亦獲告知，菲律賓檢控官已入稟法庭，要求就製毒罪覆核裁決。

盧姊（左）及梁女兒琳琳（右）希望透過眾籌律師費，幫助家人。（資料圖片／余睿菁攝）

家屬耗過百萬律師費

涂謹申提到，四名港人的家屬一直給予支持，不離不棄，包括支付四人在菲律賓監獄的生活費，以及抗辯訴訟的律師費，並長途跋涉飛往菲律賓探望四人及出庭聽審，給予精神上和行動上的支持；又指四家人為案件已耗盡積蓄，律師費已用去港幣一百多萬元，早前四家人發起眾籌，希望籌募律師費。兩個眾籌的銀行戶口分別為匯豐銀行和中國銀行，至今獲約590人捐助，合共籌得$370,872，約佔目標300萬元的十分之一。

涂謹申並提到，眾籌捐助是用於四人的律師費，幫助四家人向法庭討回公道，還他們清白，餘款將捐助慈善機構，一切收入和開支由涂謹申議員辦事處監核。