仍有南丫海難死者家屬未獲簽發死者死亡證　政府未透露何時處理

南丫海難事發至今已6年多，不過至今仍有死者家屬未能為死者領死亡證。運輸及房屋局今日（16日）以書面回覆議員質詢時表示，死因裁判官正調查事故中的39宗死亡個案，生死登記總處須待調查完成後，才可辦理死亡登記，但未有透露何時才完成調查。

2012年國慶日晚上發生的南丫海難事件，共造成39人死亡。（美聯社）

民主黨立法會議員涂謹申提出書面質詢，提到有南丫海難的死者家屬，仍未獲簽發撞船事故死者的死亡證明書，就此向運房局質問，何時展開死因研訊，以及何時可簽發死亡證。

運房局：不宜就個案具體討論

運房局書面回覆表示，生死登記總處收到死因裁判官通知，需調查事故中39宗的死亡個案，而相關程序仍在進行中，局方不宜就個案具體討論。局方又指，生死登記總處須待死因裁判官完成調查或研訊後，方可辦理死亡登記，在完成相關程序，並接獲死因裁判官通知後，總處會盡快處理死亡登記，並通知家屬申領死亡證明書。局方續稱，如家屬有特別理由，需在死亡證獲發前，使用文件證明死者死亡，可向死因裁判法庭申請一份「死亡事實證明書」，作為死亡事實的臨時文件。

事故調查報告因涉大量個人資料 政府不能向公眾發布

另外，政府一直拒絕公開事故的調查報告，運房局表示，報告包含大量涉及調查人員的個人資料，以及在保密情況下向政府提供的資料，政府不能將之向公眾發布，即使公開，亦需將相當部分的調查報告遮蓋，但資料經遮蓋後，報告就會變得沒有條理及連貫性，使其難以理解。運房局續稱，適切方向是提升海上安全，加強政府就船隻的規管。